Sénégal: Ligue 1 - Resserrement en tête, MPC crée une première échappée en bas

Dakar — Les matchs en retard de ligue 1 joués jeudi et qui se sont soldés par un match nul (1-1) entre l'AS Pikine et Teungueth FC et la victoire (1-0) de Mbour PC contre le Jaraaf ont entrainé un resserrement en tête de la ligue 1 entre les trois premiers et une première échappée en bas du tableau pour le MPC, qui compte désormais sept points sur le premier relégable.

Les équipes de TFC et de l'AS Pikine n'ont pas profité de ce match en retard, car après leur match nul, elles comptent respectivement 37 et 35 points et ne sont pas loin de Génération Foot.

L'équipe de Déni Birame Ndaw compte 31 points et reste en course pour les premières places. Même Diambars, 4-ème avec 29 points et qui compte un match en moins, n'a pas dit son dernier mot dans cette saison 2020-2021.

En bas du tableau, MPC qui avait battu Ndiambour 1-0 lors de son dernier match de championnat, a profité de son match en retard pour s'offrir un grand bol d'air grâce à sa victoire 1-0 contre le Jaraaf de Dakar.

Auteur d'un mauvais début de saison, les Pélicans comptent avec ce succès contre l'équipe de la Médina 29 points, soit sept points d'avance sur Niary Tally et l'US Gorée qui occupent respectivement les 13-ème et 14-ème place places de relégables en ligue 2.

A la fin de la saison, les deux derniers du classement de Ligue 1 sont relégués et les deux premiers de ligue 2 sont promus dans l'élite.