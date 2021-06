Afrique: L'Angola prépare un plan stratégique de prévention et de lutte contre la corruption

Luanda — Un plan stratégique national de prévention et de lutte contre la corruption est en cours d'élaboration et pourrait être mis en œuvre dans un proche avenir, selon le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Adão de Almeida.

Le dirigeant angolais s'est prononcé lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les « Défis et mesures pour prévenir, combattre la corruption et renforcer la coopération internationale », qui se tient à New York (États-Unis) du 2 au 4 juin, par visioconférence.

Dans son discours, il a souligné que le plan vise à rassembler toutes les sensibilités nationales dans la lutte contre ce phénomène, à renforcer le partenariat entre le Gouvernement et la société civile, à améliorer l'environnement des affaires et à améliorer la qualité de vie des citoyens.

Il a indiqué que malgré les actions déjà en cours, l'Etat angolais reconnaît qu'il reste encore beaucoup à faire.

Il a également mentionné le travail du pays pour continuer à prendre des mesures fermes dans les domaines de la lutte contre la corruption et du recouvrement des avoirs.

Il a précisé qu'à partir de 2017, l'Exécutif angolais, conscient que la corruption sape les fondements de toute société, a lancé un ensemble de réformes, visant à lutter contre la corruption, avec un caractère structurant et prioritaire à son ordre du jour.

Dans ce contexte, il a présenté, à titre d'exemple, l'approbation de la loi sur le rapatriement coercitif des capitaux et la perte prolongée d'actifs, ce qui a permis d'identifier et de récupérer des actifs, en partenariat avec la coopération internationale.

« De ce fait, depuis 2018, plus de 1 500 procès ont été instruits par nos instances judiciaires, dont certains ont déjà été jugés, ce qui a permis de récupérer des avoirs évalués à 5,3 milliards de dollars, dont 2,7 milliards de dollars en espèces et 2,6 milliards de dollars d'immobilier et d'obligations », a-t-il déclaré.

Le ministre d'État a souligné que la corruption était un phénomène universel. "Prévenir et combattre cela nécessite une approche globale, intégrée et articulée", a-t-il estimé.

Il a également souligné la volonté du pays de continuer à faire partie des différents mécanismes internationaux dans ce domaine, ainsi que d'œuvrer à l'institutionnalisation d'un ensemble de réformes dans les institutions angolaises afin que la prévention et la lutte contre la corruption soient de plus en plus efficaces.

En effet, comme il l'a dit, la corruption a des effets néfastes sur le développement socio-économique de tout pays et sape la confiance des citoyens dans les institutions.