Afrique: Tengrela/Miss grand nord - Un concours au service de la cohésion sociale et de la paix

Il y avait un beau monde, samedi dernier, au centre culturel de la ville de Tengrela lors de la présélection du concours de beauté Miss grand nord. Ce rendez-vous de la valorisation de la beauté de la femme, selon les organisateurs « entend faire tomber tous les tabous et pesanteurs socio-culturels qui freinent la participation des jeunes filles originaires du nord à ce genre de concours ».

Koné Aïcha Yasmine, 18 ans et en classe de 1ère au lycée moderne, est élue Miss grand nord de Tengrela. Elle avait à ses côtés, Sidibé Awa, première dauphine, 19 ans en Terminale A2 et Diabaté Natia Kadidjatou, deuxième dauphine, en seconde A1 et âgée de 18 ans.

Les unes et les autres ont tenu le public en haleine par des textes ingénieux portant sur « le respect des symboles de l'État, des autorités, des parents, des biens publics et privés et le renforcement de la cohésion sociale et de la paix ».

L'édition 2021 placée sous le thème « Lutte contre l'incivisme et autres discours haineux », ne manque pas de soutien, tant local que national. Le candidat indépendant des dernières législatives dans la circonscription électorale de Tengrela, Diarrassouba Soumaïla, fils de la région et parrain de l'étape de cette localité, a saisi l'occasion pour lancer un appel à la cohésion des filles et fils de la Côte d'Ivoire et singulièrement de cette partie du pays. « Taisons nos querelles et rassemblons-nous autour de Miss grand nord », a-t-il plaidé.

Il s'est adressé particulièrement aux jeunes : « Après les récents remous communautaires teintés d'incivisme notoire, de relents xénophobes et de tribalisme, nous avons jugé opportun d'occuper sainement la jeunesse par ce concours miss grand nord. Ce concours doit être au service de la cohésion sociale et de la paix en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, nous n'avons pas hésité un seul instant pour accompagner l'initiative », a dit le parrain. Et d'ajouter : « Notre ville est souvent en marge de ce type d'évènements. Une telle initiative est aussi une aubaine sur le plan culturel, économique et social. C'est donc un plus pour Tengrela ».

Il est bon de savoir que le concours de beauté Miss grand nord est la continuité de Miss Poro City et que les présélections se dérouleront, entre autres, dans les villes de Korhogo, Boundiali, Kouto et Katiola.