Cameroun: Promotion des petites et moyennes entreprises - Deux partenaires intéressés

Achille Bassilekin III a accordé des audiences, les 2 et 3 juin derniers, respectivement aux ambassadeurs de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne au Cameroun.

Le ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat (Minpmeesa), Achille Basselikin III, a accordé deux audiences respectivement les 2 et 3 juin derniers à Philippe Van Damme, ambassadeur, chef de la Délégation de l'Union européenne (Ue) et Christian Dennys McClure, Haut-Commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun. La question de la promotion des petites et moyennes entreprises (PME) a meublé les échanges avec les deux illustres hôtes. Pour la première rencontre, il était question pour le Minpmeesa et l'UE de poursuivre les échanges entamés il y a quelques années. Lesquels visaient le renforcement du soutien des instruments de coopération de l'Union européenne en faveur des Pme, des artisans et des organisations de l'économie sociale.

L'un de ces instruments est un Centre mondial de l'innovation au Cameroun dont les contours ont été longuement discutés au cours de cet entretien de plus de deux heures. Les deux personnalités ont planché également sur la mise en place d'une bourse de sous-traitance et de partenariat, entre autres. « Nous avons réfléchi ensemble comment l'Union européenne et ses Etats membres devraient effectivement accompagner le pays dans la recherche des reformes visant à améliorer le climat des affaires », explique Philippe Van Damme.

Pour ce qui est de la seconde audience, Achille Bassilekin III et Christian Dennys McClure, ont parlé du prochain Salon du mobilier « Made in Cameroon » qui est prévu du 29 juin au 4 juillet prochain. « Ce sera une opportunité pour nous de promouvoir non seulement l'activité des femmes artisanes, mais surtout celles qui utilisent du bois légal », a expliqué le ministre. Les deux parties entendent également partager des informations pertinentes pour des projets de collaboration visant à soutenir le Minpmeesa dans l'acquisition de nouvelles technologies, la recherche d'initiatives de recherche et le développement du secteur, entre autres.