Afrique Centrale: Cameroun-Congo - Les adieux de l'ambassadeur

Valentin Ollessengo en fin de séjour a dit aurevoir le 2 juin dernier au ministre de l'Eau et de l'Energie.

Le ministre de l'Eau et de l'Energie (Minee), Gaston Eloundou Essomba a reçu en audience le 2 juin dernier l'ambassadeur congolais, Valentin Ollessengo, arrivé en fin de séjour. Un entretien bref mais plein d'émotions au cours duquel le Minee et son hôte ont évoqué des souvenirs d'actions partagées. « Je suis venu présenter mes civilités à mon frère. Le Cameroun m'a effectivement gratifié de beaucoup de souvenirs. Je me suis senti chez moi ici. Je garde un très bon souvenir de ce pays. Je suis considéré ici comme dans mon pays », a déclaré le diplomate congolais.

Les relations entre le Cameroun et le Congo ont toujours été excellentes. Beaucoup de projets ont été réalisés grâce à ce partenariat bilatéral. « On peut estimer que le Cameroun et le Congo constituent la locomotive de l'intégration en Afrique centrale. Je suis rassuré par rapport à l'évolution du projet Chollet. Ce barrage qui, dans quelque temps pourra aider les industries mais surtout les populations des deux pays », a conclu Valentin Ollessengo.

Il y a aussi eu de belles réalisations à l'instar de la construction de la route transfrontalière longue de 651 km entre Sangmélima et Ouesso, de la construction du corridor Pointe-Noire - Douala, ou la mise sur pied de l'Université inter-Etats Cameroun-Congo dont le campus est installé à Sangmélima. Des actions éloquentes qui ont jalonné les années de l'ambassadeur. Les relations entre ces deux pays se sont diversifiées depuis leur établissement dans les années 1960.