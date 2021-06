Burkina Faso: Foire aux semences améliorées de l'INERA - Le riz au menu de la 12e édition

Du 3 au 6 juin 2021 a lieu dans les locaux de l'Institut de l'environnement et de recherches agricoles (INERA) la 12e édition de la foire aux semences. Cette année, le thème retenu est : «Contribution des semences améliorées de riz à haut potentiel de rendement à l'atteinte de l'initiative présidentielle produire un million de tonnes de riz paddy d'ici à 2021».

12 ans que se tient la foire aux semences de l'INERA. Cette année c'est le riz qui est à l'honneur, ou du moins au menu. En rappel, parmi les céréales cultivées au Burkina, le riz occupe la 4e place après le sorgho, le mil, le maïs, tant du point de vue des superficies que de la production. Sa production a connu une hausse sur la période 2006-2016 passant de 113 724 tonnes à 386 690 tonnes, soit un taux d'accroissement annuel moyen de 13%. Malgré cet accroissement, la production nationale ne couvre que 47% des besoins.

De fait, le riz reste toujours la première céréale d'importation du pays, ce qui occasionne d'importantes sorties de devises. Les importations sont estimées à 400 000 tonnes par an, soit l'équivalent monétaire d'environ 40 milliards de FCFA en sortie de devises. Pourtant le ministre de l'Agriculture, représenté à l'ouverture de cette foire, atteste que «la recherche agricole dispose de nombreuses technologies dans le domaine rizicole. En témoignent la gamme de variétés de riz NERICA et les nouvelles variétés de riz à haut potentiel de rendement (8-9 tonnes à l'hectare), résilientes récemment homologuées (FKR84, KBR2 ou Massamalo, KBR4 ou Nong-Saamè, KBR6 ou Bitonkini et KBR8 ou Moui-Fiida). Ces variétés aux valeurs nutritionnelles avérées ont des qualités organoleptiques (Ndlr : qui affectent les organes des sens) répondant aux besoins des consommateurs».

Le thème de cette année, «Contribution des semences améliorées de riz à haut potentiel de rendement à l'atteinte de l'initiative présidentielle produire un million de tonnes de riz paddy d'ici à 2021» est d'une importance capitale, a estimé le directeur général de l' INERA, le Dr Hamidou Traoré. Pour lui, la foire a un double objectif: permettre l'adoption des variétés améliorées de riz à haut rendement par les producteurs et permettre au ministère de l'Agriculture d'accomplir sa mission de diffusion à grande échelle des technologies mises à sa disposition par la recherche. «L'utilisation de semences améliorées de riz à haut potentiel de rendement associées aux bonnes pratiques agricoles contribuera certainement à accroître la production de riz paddy», a-t-il indiqué.

Au titre des activités inscrites à la 12e édition de la foire aux semences, une conférence-débat sur le thème, des émissions et des spots dans les médias, le renforcement des capacités techniques des producteurs et des autres utilisateurs de la recherche ainsi que la vente de semences de base et de plants produits par l'INERA.

A l'issue de la cérémonie d'ouverture, les autorités, avec en tête la ministre déléguée chargée de la Recherche scientifique, Maminata Traoré/Coulibaly, représentant le ministre de la Recherche scientifique, ont pu visiter les différents stands d'exposition. L'INERA y présentait notamment de nouvelles variétés de sorgho, mil, riz, niébé, sésame, arachide, mung bean homologuées récemment. Reste maintenant selon Maminata Traoré que les producteurs s'approprient ces nouvelles variétés.