Maroc: Le groupe de travail thématique sur le système de santé adopte le rapport élaboré en la matière

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a présidé, mardi à Rabat, une réunion du groupe de travail thématique sur le système de santé, consacrée à l'adoption du rapport élaboré par le groupe en la matière.

A l'issue de la fin des travaux du groupe de travail thématique sur le système de santé avec l'adoption de son rapport en la matière, il a été convenu de tenir une séance plénière la semaine prochaine qui sera consacrée à la présentation et à la discussion dudit rapport par les députés, a indiqué un communiqué de la Chambre des représentants.

A cette occasion, Habib El Malki a indiqué que la création du groupe de travail thématique sur le système de santé intervient en application des Hautes Instructions Royales, lesquelles ont toujours appelé à la nécessité d'accélérer le chantier de la réforme du système de santé, de faire progresser et de réhabiliter le secteur de la santé, de généraliser la protection sociale et de faire face aux diverses répercussions économiques et sociales résultant de la pandémie du Covid-19.

"Nous, en tant que Marocains, devons être fiers de la vision sage et de l'approche stratégique et proactive de Sa Majesté le Roi MohammedVI, qui ont permis à notre pays de faire face à la pandémie à travers de nombreuses initiatives et mesures qualitatives entreprises à de multiples niveaux pour faire face aux répercussions de l'épidémie, et c'est ce qui a fait du Maroc un modèle à suivre par rapport à de nombreux pays du monde", a-t-il indiqué.

Habib El Malki, poursuit le communiqué, a mis en avant l'importance du rapport réalisé parle groupe de travail thématique, "à la lumière de cette conjoncture particulière que traversent notre pays et le monde entier après l'apparition et la propagation de l'épidémie du nouveau coronavirus Covid-19",saluant la qualité du travail réalisé et se félicitant de la coopération de tous les secteurs, institutions, experts et chercheurs, qui ont partagé avec l'Institution législative leur vision et leur perception du système de santé. Et de préciser que le groupe thématique a adopté une approche scientifique participative et a tenu plusieurs auditions, qui ont constitué une opportunité importante pour présenter de nombreux exposés, données et informations ayant trait à la réalité et aux perspectives du système de santé.