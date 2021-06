Maroc: La FMT et la FCMCIS s ' associent pour accompagner les traiteurs et les professionnels du secteur

La Fédération marocaine des traiteurs (FMT) et la Fédération des Chambres marocaines de commerce, d'industrie et de services (FCMCIS) ont signé, récemment, une convention de partenariat pour former, encadrer et accompagner les traiteurs et les professionnels du secteur à travers des programmes de long terme, et ce après la crise liée à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Conclue lors d'une réunion, tenue mercredi dernier entre les membres du bureau exécutif de la FMT sous la présidence de Mohamed Rahal Essoulami et le président de la FCMCIS, Omar Moro, cette convention s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de la FMT visant à mettre à niveau et réglementer le secteur, en particulier après la crise asphyxiante liée au Covid-19, laquelle a permis de relever des dysfonctionnements de taille, indique un communiqué de la FMT.

Cette rencontre a été aussi l'occasion pour les deux parties de discuter de plusieurs sujets en lien avec une série de revendications consistant en la fixation de la date de la reprise de l'activité, l'accélération du versement des indemnités au profit des salariés du secteur, l'instauration de financements exceptionnels pour couvrir les charges liées à la reprise, outre l'exonération fiscale pour les exercices 2020/2021, fait savoir la même source.

A cette occasion, M. Moro, cité par le communiqué, a réaffirmé l'engagement de la FCMCIS à poursuivre la collaboration avec la FMT pour dépasser cette crise, ainsi que la coordination avec l'ensemble des services extérieurs et départements ministériels concernés afin d'atténuer les répercussions économiques et sociales de la pandémie, et ce dans l'espoir de mettre en oeuvre les dispositions de ladite convention dans les plus brefs délais.