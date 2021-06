Maroc: Le Premier secrétaire de l'USFP s ' entretient avec l' ambassadeur de la RP de Chine au Maroc

Le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, a reçu, avant-hier (mercredi 2 juin) au siège central du parti, l'ambassadeur de la République populaire de Chine accrédité à Rabat, en présence de membres du Bureau politique et du Conseil national de l'USFP. La rencontre entre les deux parties a porté sur le développement et le renforcement des relations maroco-chinoises au profit des deux pays, ainsi que sur la consolidation de la coopération entre le Parti communiste chinois et l'USFP.

A cette occasion, Driss Lachguar a salué la qualité des relations maroco-chinoises, tant sur le plan politique qu'économique, ainsi que celles entre le Parti communiste chinois et le Parti de la Rose, notamment en ce qui concerne l'échange de visites entre les deux parties, rappelant dans ce cadre les rapports et les livres écrits sur l'expérience chinoise concernant le développement global par un certain nombre de militants ittihadis qui ont visité la République populaire de Chine.

Le dirigeant ittihadi a passé en revue l'expérience marocaine en matière de développement, soulignant que le Royaume s'apprête à mettre en œuvre le nouveau modèle de développement dont le rapport final a été présenté récemment par Chakib Benmoussa, président de la Commission spéciale sur le modèle de développement, devant S.M le Roi Mohammed VI. Par ailleurs, Driss Lachguar a exprimé la ferme volonté de l'USFP de renforcer les relations entre les deux partis, tout en saluant la direction du Parti communiste chinois, qui célébrera le centenaire de sa fondation, soulignant, à cet effet, que l'USFP assistera via visioconférence à cet événement, en acceptant l'invitation qui lui a été adressée dans ce cadre par l'ambassade de la République populaire de Chine à Rabat.

Le Premier secrétaire a affirmé que l'USFP, quelle que soit sa position politique dans l'opposition ou au sein du gouvernement, est confiant de la pérennité des relations historiques maroco-chinoises, soulignant en même temps que le Parti de la Rose s'est inspiré de la révolution communiste chinoise pour l'élaboration du projet sociétal socialiste. Pour sa part, l'ambassadeur de Chine a salué cette rencontre avec le Premier secrétaire de l'USFP, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de visites et de rencontres avec les dirigeants des partis politiques. Il a affirmé qu'avant d'être accrédité en tant qu'ambassadeur de la République populaire de Chine à Rabat, il était au Maroc il y a vingt ans en tant que premier secrétaire à la même ambassade,soulignant qu'il connaît bien le Maroc et son développement à tous les niveaux, politique, économique et social.

L'ambassadeur chinois a également passé en revue l'expérience de la Chine dans le domaine du développement afin d'atteindre le bien-être social et le progrès économique au profit des citoyens chinois, notant que dans quelques jours, la Chine célébrera le centenaire de la révolution chinoise. Il a aussi mis l'accent sur la nécessité de renforcer les relations historiques entre les deux pays ainsi que les deux partis politiques au service des intérêts vitaux du Royaume du Maroc et de la République populaire de Chine.

