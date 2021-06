Maroc: Neil El Aynaoui signe son premier contrat professionnel avec l'AS Nancy

Le jeune milieu de terrain francomarocain,NeilElAynaoui a signé son premier contrat professionnel avec l'AS Nancy Lorraine (ASNL) pour troissaisons. Evoluant à l'ASNL depuis l'âge de huit ans, le jeune joueur,fils de l'ancienne gloire du tennis marocain,Younes El Aynaoui, a réalisé son rêve en signant son premier contrat professionnel avec son club formateur.

"J'ai commencé le foot en Espagne dans le petit club de Gava, près de Barcelone où on habitait à l'époque, parce que c'était plus facile pour mon père dans sa carrière de tennisman, avec un grand aéroport à proximité", a indiqué le joueur dans une déclaration à la presse.

"Mes parents sont revenus vivre à Nancy quand j'avais 8 ans. J'ai tout de suite signé à l'ASNL. C'est mon club. Depuis tout petit, j'ai cet objectif de devenir footballeur professionnel à Nancy. Je n'ai jamais regardé ce qu'on aurait pu me proposer ailleurs", a expliqué le jeune milieu de terrain franco-marocain. Neil, 19 ans, est passé parle Pôle Espoirs au CREPS d'Essey-lès-Nancy.

Il a franchi les étapes avec beaucoup d'aisance et dispose de grandes qualités physiques lui permettant de répéter les efforts à haute intensité. Issu d'une famille de sportifs de haut niveau, avec son père qui a brillé en Grand Chelem, sa maman qui a connu le top niveau en tennis et en patinage artistique et son grand frère qui brille au basket dans les catégories jeunes, le nouveau joueur professionnel de l'ASN Lest un footballeur complet avec des qualités pour jouer attaquant de pointe. Mais c'est en position de "relayeur" qu'il se sent le mieux et son profil intéressera sans doute le nouveau coach de l'AS Nancy, l'Allemand Daniel Stendel.