Maroc: Le déficit s'est réduit à fin avril

La plupart des indicateurs repartent à la hausse à l'exception des voyages

Le déficit commercial du Maroc continue de se résorber au titre des quatre premiers mois de l'année 2021, selon les chiffres publiés par l'Office des changes.

Sur les quatre premiers mois de l'année, il s'est allégé de 4,2% (2.782MDH) grâce au dynamisme des exportations qui ont enregistré un accroissement de 18.729MDH ou +22,3% plus important que celui des importations (+15.947MDH ou +10,7%).

Par rapport à la même période de 2019, les exportations ont progressé de 1.034MDH tandis que les importations accusaient une baisse de 3.537MDH, a indiqué l'office.

«La hausse des importations de biens (+10,7%) s'explique par l'augmentation des achats de la quasi-totalité des groupes de produits, principalement, des produits finis de consommation (+7.845MDH), des demi-produits (+3.241MDH), et des biens d'équipement (+2.606MDH)», a souligné l'office.

Quant aux approvisionnements en produits énergétiques, les statistiques montrent qu'ils ont enregistré une légère baisse de 177MDH, note-t-on dans les indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois d'avril 2021 de l'Office des changes.

Selon la même source, la hausse des importations des produits finis de consommation (+24,7%) s'explique «essentiellement par la hausse des achats des parties et pièces pour voitures de tourisme (+51,6%) et ceux des voitures de tourisme (+36,2%)».

Il faut dire qu'après une baisse observée au cours de l'année 2020, suite aux répercussions de la pandémie de Covid19 sur plusieurs pans de l'économie nationale, les importations de ces deux produits sont reparties à la hausse atteignant des niveaux supérieurs à ceux réalisés en 2019.

Soulignons également la hausse des importations des demi-produits qui ont bondi de 10% pour atteindre 35.650MDH à fin avril 2021 contre 32.409MDH une année auparavant, suite principalement à la hausse des achats des fils, barres et profilés en cuivre (+54,1%).

Quant aux achats des biens d'équipement, les données recueillies indiquent qu'ils sont passés de 36.599MDH à fin avril 2020 à 39.205MDH à fin avril 2021, soit une hausse de 7,1%.

A noter que «la part de ces deux groupes de produits dans le total des importations à fin avril 2021 se situe à 45,3%», a précisé l'Office des changes.

En hausse de 22,3% (+18.729MDH), les exportations sont passées de 83.895MDH à fin avril 2020 à 102.624MDH au terme des quatre premiers mois de l'année en cours.

Selon l'Office, cette hausse a concerné les ventes de la majorité des secteurs, principalement le secteur de l'automobile, celui des phosphates et dérivés et celui du textile et cuir.

Après analyse, il apparaît que les exportations du secteur automobile se sont établies à 29.522MDH à fin avril 2021 contre 18.155MDH une année auparavant. Ce qui correspond à une amélioration de +62,6% (+11.367MDH).

Précisons que cette évolution est attribuée à la hausse des ventes du segment de la construction et celles du segment du câblage qui ont respectivement progressé de +71,9% et +50,4%. Et que ces exportations sont supérieures à celles réalisées durant la même période en 2019, comme l'a rappelé l'Office dans sa note.

En raison principalement de la hausse des ventes de l'acide phosphorique (+1.606MDH) et celles des engrais naturels et chimiques (+1.127MDH), les exportations des phosphates et dérivés se sont inscrites en hausse de 16,9% (+2.629MDH), atteignant 18.173MDH à fin avril 2021 contre 15.544MDH à fin avril 2020. Alors que les ventes de phosphates ont accusé une légère baisse de 4,6% (-104MDH). Elles se sont élevées à 2.167MDH à fin avril 2021 contre 2.271MDH une année auparavant.

S'agissant des exportations du textile et cuir, qui ont bondi de 22,8% (+2.017MDH) à fin avril 2021, l'Office des changes justifie cette évolution par les ventes des vêtements confectionnés et celles des articles de bonneterie qui ont enregistré des hausses respectives de 24,1% (+1.305MDH) et de 37,3% (+608MDH).

La même source indique que «les exportations du secteur agriculture et agroalimentaire, celles de l'électronique et l'électricité et celles des autres extractions minières affichent des hausses respectives de 3,2%, 33,9% et 53,9% à fin avril 2021».

Dans sa note, l'Office des changes annonce toutefois que la hausse des exportations (+22,3%) a été atténuée par la baisse des ventes du secteur aéronautique, qui ont diminué de 10,8% (-541MDH). En effet, elles n'ont atteint que 4.470MDH à fin avril 2021 contre 5.011MDH à fin avril 2020.

Ainsi, «la part de ce secteur dans le total des exportations perd 1,6 point s'établissant à 4,4% contre 6% une année auparavant», souligne l'Office.