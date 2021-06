Afrique: Coupe du monde Beach Soccer - Le Sénégal et le Mozambique représenteront l'Afrique

Au terme de la Coupe d'Afrique des nations(Can) de Beach Soccer qui s'est déroulée du 23 au 29 mai, le Sénégal (pays hôte) et le Mozambique ont décroché leur ticket pour la Coupe du monde de la discipline qui se tiendra en Russie.

La dixième édition de la CAN de Beach Soccer qui a réuni sept pays Africains à Saly, au Sénégal, a permis à la Confédération africaine de football de déterminer ses deux représentants. Il s'agit, en effet, du Sénégal et du Mozambique, qui sont attendus à Moscou, en Russie, du 19 au 29 août, dans le cadre de la Coupe du monde de la discipline.

Malgré sa défaite (1-4) face au Sénégal à la finale, le Mozambique a quand même cru jusqu'au bout. Invincibles pour leur première participation à la CAN, les Mambas ont confirmé leur envie de vaincre lors du match de la demi-finale contre l'Ouganda (6-3).

Pourtant le début du match ne présageait pas un écart de 3 buts. Les deux équipes ont disputé deux premiers tiers serrés (2-2). Emmené par le numéro 10, sensationnel, Rachid Sefo Smith a inscrit 5 buts durant cette partie. Il totalise 9 réalisations depuis le début du tournoi. En plus du but de Nelson Manuel qui compte 10 buts désormais.

Pour leur part, les Lions ont bien atteint leur premier objectif dans cette compétition. Qualifiés pour la finale, ils décrochent aussi un des deux billets de l'Afrique pour la Coupe du monde après leur victoire 3-2 face au Maroc, en demi-finale.

Très habitués à participer à la Coupe du monde, le Sénégal jouera sa 6e participation à cette compétition en Russie après 2008, 2011, 2013, 2016 et 2019 puisqu'il a été deux fois quart de finaliste en 2007 et 2011. « Le Sénégal a fait sept Coupes du monde et, chaque fois, il est sorti en quart de finale. On espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. Bientôt, on va débuter le travail en perspective de cette compétition et on ira à cette compétition pour représenter notre pays mais surtout le continent », a indiqué Seyni Ndiaye, gardien de but de l'équipe du Sénégal.

Notons que la Coupe du monde de Beach Soccer de la FIFA 2021 sera la 11e édition, le premier championnat international de Beach Soccer disputé par les équipes nationales masculines des associations membres de la FIFA.