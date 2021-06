Burkina Faso: Archidiocèse de Ouagadougou - L'Association Apôtres de l'Agneau suspendue, 7 fidèles excommuniés

«Pendant longtemps, l'Association des Apôtres de l'Agneau (APA) a eu des comportements d'insoumission à l'autorité et de subversions successives auprès des populations villageoises dans plusieurs paroisses de l'Archidiocèse de Ouagadougou.

Le omportement sectaire de leurs membres et leur inconduite notoire leur avaient valu d'être suspendus de toute activité allant dans le cadre de l'organisation de séances de prières. Mais force est de constater qu'ils ont toujours fait fi de cette mesure, organisant des campagnes d'évangélisation et des veillées de prière dans de nombreux villages sans l'autorisation et contre les avertissements répétés des pasteurs.

L'APA existe déjà dans certaines paroisses : Sourgoubila, Pabré, Koubri.

Au regard du comportement sectaire et subversif des membres du groupe, dont les activités n'ont pas d'autre but que de tromper et de rançonner les fidèles nous, Cardinal Philippe OUEDRAOGO, pour le bien des fidèles, nous trouvons dans l'obligation de suspendre définitivement « l'Association Apôtres de l'Agneau ».

Ainsi, ses principaux responsables que sont Charles KAGAMBEGA, Daniel BOUDA, Aloïs SONKONDILA, Jean PALOGO, Nazer ILBOUDO, Nicolas KABORE, Désiré ZEMBA sont excommuniés ainsi que tout fidèle qui répondra à leur sollicitation en participant à leurs activités.

Les curés des paroisses où l'APA mène des activités, et tous les curés de l'Archidiocèse de Ouagadougou sont priés de prendre les mesures nécessaires pour informer les fidèles de cette mesure.»

Archevêque Métropolitain de Ouagadougou