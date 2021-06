Cote d'Ivoire: Prestations des services éducatifs - Les indicateurs au vert relativement à l'exécution du projet et son appropriation

Une équipe de la banque mondiale conduite par Sophie Cerbelle, responsable en charge de l'éducation au sein de cette institution a été reçue, le jeudi 3 juin 2021, par la Ministre de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation, le professeur Mariatou Koné.

Cette délégation était porteuse d'une bonne nouvelle suite à une évaluation dans six régions de la Côte d'Ivoire dans le cadre du Projet d'Amélioration des prestations des services éducatifs (Papse).

Cette rencontre qui a eu pour cadre la salle de conférences du Ministère en charge de l'éducation a été l'occasion pour la banque mondiale de dresser le bilan à mi-parcours de cette évaluation.

Il ressort de ce bilan que les signaux sont au vert relativement à l'exécution du projet et son appropriation par les acteurs du système éducatif ivoirien en charge du projet. De ce fait les résultats des évaluations qui devaient être connus en 2023 sont disponible maintenant.

Le projet Papse vise d'une part à renforcer l'accès à l'éducation préscolaire et d'autre part à améliorer les résultats d'apprentissage dans les écoles primaires. Après la mise en œuvre ce projet initié avec l'appui du partenariat mondial pour l'éducation, la banque mondiale et le ministère de l'éducation nationale et de l'Alphabétisation, connaît une première évaluation qui aux dires des responsables en charge de la gestion du projet est positive.

Les signes de cette positivité sont les changements visibles apportés.

Selon la responsable de la banque mondiale en charge de l'éducation," Le projet Papse a atteint ces résultats qui sont conformes aux objectifs initialement prévus, un projet dont l'objectif est de favoriser l'accès à l'éducation préscolaire et d'améliorer la qualité de l'apprentissage notamment pour les élèves de CP1, CP2 et CE1. Vous savez que le Papse vise à informer sur l'évolution des performances des systèmes éducatifs afin d'aider à l'élaboration et au suivi des politiques éducatives.

Pour le Professeur Mariatou Koné c'est un bon point pour le Ministère après le projet Pasec qui avait porté une note négative au tableau du ministère, nous sommes très heureux de savoir qu'un projet mis en œuvre par la banque mondiale et financé par le partenariat mondial de l'éducation ait été réapproprié par les agents du ministère à travers différentes directions et aujourd'hui nous avons des écoles communautaires qui sont construites, nous avons des apprenants au niveau communautaire qui sont satisfaits au point qu'au lieu d'avoir ces résultats en 2023, nous les avons maintenant en 2021 et tous les indicateurs sont donc au vert et c'est une grande satisfaction pour le Ministre que je suis ».

Pour rappel le projet d'amélioration des prestations des services éducatifs (Papse) est mis en œuvre dans six régions Bagoué, Béré, Boukani , Kabadougou, Poro et Tchologo.

Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation