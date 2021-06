Sénégal: Beach soccer - Macky reçoit l'équipe nationale, la semaine prochaine

Le président Macky Sall s'est également prononcé sur le Climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures.

Ainsi, le Chef de l'Etat : «Félicite les joueurs et l'encadrement de l'équipe nationale de Beach Soccer, qu'il recevra la semaine prochaine au Palais de la République. Cette équipe qui vient de remporter le championnat d'Afrique organisé avec brio par le Sénégal ; Demande au Ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, d'intensifier les activités de mise en place et de cession des matériels et intrants agricoles aux producteurs, dans le contexte de démarrage de l'hivernage dans certaines zones éco géographiques du pays ; Encourage les producteurs agricoles et félicite les organisateurs de la Foire Internationale de l'Agriculture et des Ressources animales (FIARA) qui est à sa 21ème édition», conclut le texte.