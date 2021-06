Sénégal: Promotion des produits locaux à la Fiara - Le Cosec finance 34 stands pour 68 exposants

Le directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs, Mamadou Dione, a effectué hier, jeudi 3 juin, une visite des stands mis en place par le Cosec à la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (Fiara). pour cette 28ème édition, le Cosec a financé plus de 25 millions de Fcfa pour prendre en charge 34 stands avec 68 exposants.

Dans sa politique de promotion des produits locaux, le Conseil sénégalais des chargeurs (Cosec) a mis à la disposition des chargeurs 34 stands au niveau de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (Fiara).

Le directeur général du Cosec Mamadou Dione a effectué une visite au niveau de ces stands hier, jeudi 3 juin. Plus de 25 millions de F Cfa ont été déboursés pour encadrer les transformateurs. « Le prétexte de cette foire, c'est de créer une émulation et de permettre aux Sénégalais où ils se trouvent de pouvoir montrer ce qu'ils font de bien. Aujourd'hui, le Sénégal a relevé beaucoup de défis en termes de production. Le Pracas a permis de battre le record dans les secteurs comme le riz et le fonio. Maintenant, il s'agit d'aller vers la transformation. Dans une démarche logique, le Sénégal après avoir réglé le défi de la production et le défi énergétique, va à l'échelle à travers les agropoles.

Ainsi, il y aura une approche chaine des valeurs qui va permettre aux producteurs de faire ses transformations et une labellisation pour davantage inonder le marché en faisant des économies d'échelle », soutient-il. En ce qui concerne la promotion du consommer local, le Dg du Cosec trouve que le Sénégal est sur la bonne voie, soulignant qu'aujourd'hui, dans les grandes surfaces on trouve tous les produits du terroir qui sont mis dans d'excellentes conditions de packaging. Toutefois, il reconnait que cela ne suffit pas. Car pour lui, le consommer local au-delà de la production et de la commercialisation est une question de mentalité. « Il faut que dans notre subconscience de Sénégalais, on se dise qu'on doit s'habiller sénégalais et manger sénégalais. Le plus important est la révolution des mentalités. Si on visite ces stands, on se rend compte qu'autour de notre assiette, on peut à 100% consommer local », avance-t-il.

Pour leur part, les transformateurs ont plaidé pour la création de marchés locaux pour pouvoir commercialiser leurs produits à tout moment. «Nous avons besoin d'avoir des marchés locaux pour pouvoir écouler nos produits. L'organisation des foires est une bonne chose, mais entre ces foires, il y a un vide. Nous voulons que vous nous aidiez aussi à avoir des subventions pour assister aux autres foires dans la sous-région. On apprécie ce que vous êtes en train de faire. Cela a un impact sur nos affaires », lance Ibrahima Seydi , exposant de produits céréaliers.