Afrique: Match amical FIFA / Nigéria - Cameroun - Michaël Ngadeu (Capitaine du Cameroun), "Nous sommes prêts pour le match... la différence va se faire sur le terrain"

Le champion d'Afrique 2017 Michaël Ngadeu, promu capitaine du Cameroun pour ce match les opposant au Nigéria ce vendredi 4 juin 2021, annonce déjà les couleurs de cette rencontre.

C'est l'un des classiques du football africain ce match Nigéria - Cameroun, prévu pour ce vendredi 4 juin au stade Weiner Neustadt Stadium en Australie, tant les deux équipes nous ont sorti de grands joueurs tels que N. Kanu (Nigéria), Patrick Mboma (Cameroun) pour ne citer que ceux-là. Aujourd'hui, le temps s'est écoulé, les générations se sont succédées, mais la rivalité est restée la même. Et ce n'est pas Michaël Ngadeu, récemment promu capitaine du Cameroun, qui nous dira le contraire. Pour lui, les lions camerounais sont "prêts pour ce match" et la "différence se fera sur le terrain". Un message qui lance déjà les hostilités de ce match qui se jouera en aller-retour (4 et 10 juin 2021).

Nigéria - Cameroun, une rivalité vieille de 53 ans

Plusieurs dates ont marqué ce "classico" africain entre ces deux nations de football. La première, c'est le 7 décembre 1968, lors du 1er tour éliminatoire de la coupe du monde 1970, et le match s'était soldé sur un nul 1-1. En 1988, la finale remportée par le Cameroun à Casablanca est aussi une des dates importantes de cette rivalité entre Lions Indomptables et Super Eagles. Mais de toutes ces confrontations, celle qui aura créé le plus de la désillusion chez les nigérians, reste la finale perdue à Lagos en 2000, aux tirs au but (4-3).

Aussi le dernier match entre les deux équipes lors de la CAN 2019 où le Nigeria a renversé le Cameroun en quarts par le score 3 buts à 2 est aussi un souvenir marquant dans l'histoire de ces derby Nigeria-Cameroun.