Sénégal: Nouveau redecoupage de Dakar - Le ministre de l'intérieur nie toute démarche politique

Selon le ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique, la départementalisation de Keur Massar par le chef de l'Etat va permettre le rapprochement de l'administration des usagers et citoyens. S'exprimant, lors d'une conférence de presse animée conjointement avec son collègue en charge des collectivités territoriales hier, jeudi 3 juin, Antoine Félix Abdoulaye Diome réfute ainsi les accusations selon lesquelles cette réforme à des visés politiques.

Le Gouvernement du Sénégal est monté hier, jeudi 3 juin, au créneau lors d'une conférence de presse animée par Antoine Felix Abdoulaye Diome, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et son collègue, Oumar Guèye, ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires, Porte-parole du gouvernement pour exposer le bien-fondé de ce nouveau redécoupage de la région de Dakar qui a consacré la création du département de Keur Massar.

Face aux journalistes, les deux membres du gouvernement sont largement revenus sur le décret n°2021-687 du 28 mai portant création du département de Keur Massar et celui n°2021-687 du 28 mai 2021 consacrant de nouvelles limites de communes dans les départements de Keur Massar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque.

Premier à prendre la parole, le patron de l'administration territoriale a indiqué au sujet du bien-fondé de cette décision du président de la République qui semble ignorer les récriminations des responsables de certaines communes impactées qu'elle est salutaire en ce sens qu'elle va permettre le rapprochement de l'administration des usagers, autrement dit une administration de proximité.

«Le redécoupage administratif obéit toujours à une logique de cohérence territoriale mais également d'efficacité dans l'action administrative pour une meilleure prise en charge des préoccupations des populations. C'est dans ce cadre que cette décision (départementalisation de Keur Massar) a été prise », a assuré le ministre de l'Intérieur.

Poursuivant son propos, il a ainsi indiqué au sujet de la composition de ce nouveau département de Keur Massar qu'il sera constitué de l'arrondissement des Niayes, composé anciennement des communes de Yeumbeul Nord et Yeumbeul Sud, de Malika et Keur Massar, auquel sera rattachée une bonne partie de la commune de Jaaxay, des Parcelles, de Niakoul Rap qui sera amputée du chef-lieu Niakoul Rap qui va se retrouver du côté de Tivaouane Peulh.

De même, la commune de Médina Thioub va elle aussi se retrouver du côté de Sangalkam. Toutes ces communes seront regroupées dans trois arrondissements : Malika avec comme communes Malika et Keur Massar Nord, arrondissement de Yeumbeul avec comme communes Yeumbeul nord et Yeumbeul sud et Arrondissement de Jaxaay avec comme communes Jaxaay-Parcelles et Keur Massar sud. Pour sa part, le porte-parole du Gouvernement, Oumar Guèye, abondant dans le même sens a souligné que le « gouvernement a reçu instruction pour que toutes les dispositions soient prises pour donner corps à ce nouveau département en termes de gouvernance du point de vue administratif ». « La départementalisation de Keur Massar va apporter énormément de choses aux populations, avec une présence accrue de l'Etat pour prendre en charge leurs préoccupations », a-t-il encore ajouté.

Par ailleurs, toujours au sujet de ce nouveau redécoupage administratif de la région de Dakar, le ministre de l'Intérieur a également indiqué que parallèlement, à cette départementalisation de Keur Massar, le président de la République, pour une organisation territoriale plus cohérente, a scindé le département de Guediawaye en deux arrondissements que sont Wakhinane Nimzatt (communes de Ndiareme Limoulaye, Wakhinane Nimzatt et Medina Gounass et Sam notaire (Sam notaire et Golf sud).

Le département de Rufisque n'est pas également en reste avec la création des arrondissements de Sangalkam et celui de Diamniadio auquel est détaché le pôle urbain qui sera une entité autonome. Ce qui porte à trois (03) le nombre d'arrondissements de cette localité. Selon lui, ce nouveau redécoupage est complété par une nouvelle décision d'élimination de certaines communes dans les départements de Keur Massar, Guediawaye, Pikine et Rufisque adossée aux cordonnées XY.