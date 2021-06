Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « L'engagement de l'Afrique, Africae Munus » de Benoît XVI

L'ouvrage référentiel du pape émérite Benoît XVI sur l'Afrique est un véritable plaidoyer pour le relèvement pluridimensionnel de ce continent martyr depuis les années 1200, soit huit siècles déjà.

L'Afrique un véritable chantier où le malaise social contraste énormément avec ses potentialités et les atouts du 21e siècle, comparativement à d'autres continents. L'Afrique est à la fois le poumon de l'essor économique mondiale, et le souffre-douleur de la planète, à cause de ses immenses et insolentes richesses naturelles.

Le pape Benoît XVI, prophète de son temps, eut l'audace de proposer aux chrétiens d'Afrique le 19 novembre 2011, à Ouidah au Bénin, ce message fort qui demeure d'actualité. Avec lucidité et sérénité, il fait, à travers 177 numéros ou sous-points, le diagnostic de la vie du continent africain, et propose des remèdes relatifs aux maux qui défigurent ce continent, berceau de l'humanité.

Il part du principe de foi selon lequel, « Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs » (Ps 127, 1). Démontrant combien il est nécessaire que les Africains, à tous les niveaux, s'arment de l'amour de Dieu et de ses commandements, pour s'affranchir des mauvaises mentalités qui empoisonnent et endeuillent la vie des siens. Pour Benoît XVI, Dieu est l'âme de l'Afrique, sans laquelle la paralysie multisectorielle serait toujours le propre des Etats indépendants de ce continent qui ne mérite de vivre les misères socio-morales qui semblent le caractériser.

Par ces grands maux, Benoît XVI relève les conflits politiques et armés imposés aux populations, sources de profonds traumatismes. Des politiques qui pactisent avec des réseaux de l'oppression et de la mort, contre la volonté générale et les attentes légitimes des peuples, étant à la merci des exploiteurs internationaux qui agissent en véritables mercenaires. Le pape invite donc les Africains, à être des chantres ou acteurs de la réconciliation, de la justice et de la paix par l'amour du continent et de toute sa population sans distinction et clivage identitaire. « N'aimons ni de mots, ni de langue, mais en actes et en vérité (1Jean 3, 18) », martèle-t-il.

Pour ce, il faut mettre l'humain au centre, en défendant sa vie et sa dignité, car « la gloire de Dieu, comme l'a dit Saint Irénée, c'est l'homme vivant ; et la vie la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu ». Entrer dans la vision de Dieu, selon Benoît XVI, c'est protéger et veiller sur les personnes âgées en leur apportant le soutien moral, sanitaire et financier nécessaire. Mettre les jeunes à l'abri de la drogue et de l'abus de l'alcool, deux fléaux qui détruisent le potentiel humain du continent, ayant pour épiphénomènes la propagation du sida et de la violence. Evangéliser les cultures et les mœurs ; et encourager, grâce à l'école et à la presse, la bonne gouvernance, le vivre-ensemble et la promotion de l'éthique humaine et chrétienne, afin d'être « sel et lumière de la terre », c'est-à-dire une bénédiction pour la société africaine et mondiale.