Togo: Faure Gnassingbé est pardonné

Et par qui ?, s'interrogeront plus d'uns. Eh bien le Chef de l'Etat togolais Faure Gnassingbé est pardonné par le président démocratiquement élu, Gabriel Messan Agbéyomé Kodjo, himself.

Ayant pris le chemin de l'exil depuis l'année dernière et le contentieux électoral ayant suivi la présidentielle du 22 Février 2020, le président du MPDD et député à l'Assemblée nationale, dans un nouveau message à la nation, indique, « pour ma part, j'accorde mon pardon au président sortant Faure Gnassingbé pour toutes les avanies et les torts qu'il a causé à ma personne, à la DMK, à ma famille et aux victimes de sa politique de terreur et d'injustice aggravée ».

Toutefois, l'ancien Premier ministre d'Eyadéma Gnassingbé, géniteur de Faure Gnassingbé, reste intraitable sur les résultats de la présidentielle, « Qui au Togo, méconnaît le réel vainqueur du scrutin présidentiel du 22 février 2020 ? (... ) Un vrai homme politique se soumet au verdict des urnes. L'heure a sonné. Aucune manœuvre ne peut contrevenir à la volonté du peuple. Dans tous les cas, cette conservation illégale du pouvoir ne saurait durer. Faure Gnassingbé doit transmettre pacifiquement le pouvoir ».

Comme à son habitude depuis l'éclatement de ce contentieux électoral qui visiblement d'après les tenants du pouvoir de Lomé, n'a pas sa raison d'être, le candidat de la DMK (Dynamique Monseigneur Kpodzro) assène, « La lutte populaire est invincible. A compter de ce jour, chaque Togolais doit se considérer comme un libérateur exclusif de notre pays de la servitude, de l'esclavage, de l'injustice et de l'arrogance. C'est un impératif catégorique et patriotique. Nous n'avons plus le choix que de nous mobiliser tous pour mettre fin à cette dictature ».