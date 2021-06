Congo-Brazzaville: Bienfaisance - Sam Samouraï défend la veuve et l'orphelin

En partenariat avec Milane Parker Center, la Fondation Sam Samouraï propose une formation aux métiers des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) aux orphelins de Pointe Noire et Brazzaville.

Défendre la veuve et l'orphelin. L'artiste ponténégrin Sam Samouraï s'est-il inspiré de l'expression d'origine biblique pour venir en aide aux veuves et orphelins de la République du Congo ? Toujours est-il qu'il vient de donner naissance à la Fondation Sam Samouraï qui entend agir en faveur de ceux qui sont laissés parfois pour compte dans notre société. Jean Hermann Koulemvokila, manager de l'artiste ponténégrin à succès et qui encadre cette initiative empreinte de générosité explique : « Il est important de joindre les actes à cette parole qui nous enseigne que la musique peut se fondre dans une dimension sociale sur le terrain. La fondation souhaite en apporter la preuve concrète à travers des actions solidaires et appelle chacun à se mobiliser pour soutenir cette initiative ».

Dans les actes, la Fondation Sam Samouraï vient de mettre en place, à Brazzaville comme à Pointe Noire et en partenariat avec Milane Parker Center, une formation aux métiers des TIC pour enfants et adolescents, allant de 12 à 18 ans, ainsi que pour les jeunes adultes, tous étant orphelins. Chaque jour, pendant deux semaines, ces jeunes pourront donc se former à cette branche professionnelle porteuse d'emplois où ils auront le loisir d'apprendre les principaux rouages de la conception graphique, du montage vidéo, de la maintenance software et de la communication digitale.

Si cette formation est totalement gratuite pour les bénéficiaires, il n'en reste pas moins que la restauration et le transport des orphelins nécessitent d'autres besoins. C'est la raison pour laquelle la fondation lance un appel aux dons : « Nous souhaitons effectivement faire en sorte que les orphelins bénéficient non seulement des compétences requises de nos formateurs mais également de conditions d'un environnement favorable que ce soit pour leur mobilité ou les repas aux pauses-déjeuner. Il est important de mettre les orphelins dans les meilleures dispositions pour franchir ce pas vers un possible avenir », précise Jean Hermann.

La Fondation Sam Samouraï, qui œuvre dans l'ombre à d'autres projets à caractère caritatif pour les veuves, rappelle ici que si la culture n'en finit plus de rester le parent pauvre de la République du Congo, elle reste riche d'initiatives pour agir en faveur des plus démunis.