Gabon: Partenariat UGPS - Juste - Sport - Une alliance durable

L'Union Gabonaise de la Presse Sportive a signé récemment un accord avec le magasin et représentant des marques de Serie A italienne Juste-Sport le mercredi 1er juin dernier. Il était question de tabler sur un partenariat d'échange entre les deux entités.

Ils convergeront dans la même direction, et ce pour un long moment. L'UGPS et Juste-Sport, sont désormais liées par un partenariat qui tient sur plusieurs accords, notamment sur la fourniture d'équipements sportifs aux équipes de football et autres, composées au sein de la corporation qui regroupe les journalistes sportifs. Cette collaboration a pour objectif d'offrir au représentant des produits dérivés italiens des plateformes de communication pour une meilleure visibilité.

Le magasin est le représentant des marques Legea et Givova au Gabon, et tient bien évidemment à tirer profit de cette alliance qui lui permettra d'être beaucoup plus visible sur l'ensemble du territoire nationale. En effet, l'UGPS étant composée de plusieurs membres issus des médias sportifs les plus sollicités du pays, Juste-Sport s'associe donc à ces derniers pour rendre visible ladite structure ainsi que ses produits. En contrepartie, les journalistes sportifs s'engagent à offrir des canaux de communication à la maison de vente d'équipements.

Plusieurs autres accords ont également été signés en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui aura lieu au Cameroun en janvier prochain, mais aussi la prise en charge très prochainement de la section féminine de football de l'UGPS par Juste-Sport.