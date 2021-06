Afrique: Musique - Nestelia et Jessy B. au pouvoir !

Comme au théâtre, « Girls Power » s'apprête à frapper trois coups. Trois coups comme autant de titres d'un maxi-single pour, selon l'expression consacrée, « remettre l'église au centre du village » ou plus exactement la femme au cœur de notre société.

He Agency, spécialisée en booking, management, développement de carrière, conseil et stratégie dans le secteur musical, va donner le 10 juin le pouvoir à Jessy B et Nestelia Forest pour l'acte 1 de « Girls Power ». Orchestré par Henrique Iloki, directrice de l'agence, ce concept nouveau vise à sensibiliser l'opinion publique à certaines problématiques rencontrées par les femmes africaines : « Ce duo est pensé comme un collectif et une sorte de porte-voix pour véhiculer l'importance de la place qu'occupent les femmes dans notre société et leur implication dans l'éducation. Cet Acte 1 sera concrétisé par la sortie d'un maxi-single 3 titres, disponible sur toutes les plateformes de streaming et sur le média social YouTube. Ce concept nouveau traduit également la volonté de He Agency d'étendre ses compétences à la production musicale, ce qui est en soi une suite logique à nos activités incessantes dans le secteur musical », explique Henrique Iloki.

Pour He Agency, c'est donc en quelque sorte un baptême de feu et... de glace ! La rappeuse Jessy B, véritable révélation de la scène Hip-Hop congolaise, jouant de son flow comme d'une arme de précision au service d'une voix chaude singulièrement quasi masculine et aux antipodes de celle de la chanteuse Nestelia Forest, empreinte d'une fraîcheur dont on ne se lasse jamais. Une dose de rap, un trait de R&B, un zeste d'afro-pop, deux femmes et quatre cordes vocales réunies dans un même élan. Le cocktail tout en contraste s'annonce détonnant et Henrique Iloki en savoure par avance la sortie : « C'est un vrai coup de foudre musical, à la fois nécessaire pour l'émancipation de la femme mais aussi très excitant, car comme je le disais, pour He Agency cette première production est un peu comme un enfant appelé à naître.

Dans Girls Power, nous avons mis notre cœur, notre énergie et notre savoir-faire. Et puis il y aura d'autres surprises, ce n'est que le début d'une belle aventure ». Pour éveiller les consciences et tenter de vaincre l'idéologie de la suprématie masculine sur la gent féminine, il ne reste plus qu'à faire tourner en boucle et partager les 3 titres de ce maxi-single, « Femme indépendante », « Vis et survis » et « 3XF ».