Congo-Brazzaville: Baudoin Mouanda - « Classpro-Culture sera un magnifique lieu de culture et de divertissement »

interview

Centre culturel qui verra le jour d'ici la fin de l'année, Classpro-Culture permettra à la population de Madibou et des environs de raviver la vie culturelle dans cette zone urbaine. D'ores et déjà prometteur, ce projet suscite beaucoup d'intérêts du côté des habitants qui réclament avec empressement l'ouverture dudit centre. Baudoin Mouanda artiste photographe et initiateur du projet nous en délivre les contours.

Les Dépêches du Bassin du Congo (LDBC): D'où vous est venue l'idée de construire un centre culturel à Madibou ?

Baudoin Mouanda (B.M) : Je suis parti du constat que beaucoup de quartiers reculés ne disposent pas de centre culturel dans notre pays. Je me suis donc inspiré de ce qui se fait à l'extérieur, notamment en France dans les zones urbaines où j'ai séjourné pendant un moment. Contribuer donc à l'épanouissement des populations via des lieux de loisirs, tel qu'une bibliothèque, une salle de cinéma, de spectacle, une galerie photo que nous allons proposer. Cela permettra aux habitants de Madibou et plus loin d'avoir un lieu culturel autre que l'Institut Français du Congo ou le centre Sony-Labou- Tansi.

Ce centre culturel va encourager les promoteurs des écoles privées et générales à inscrire les élèves aux différents programmes qui vont être proposés, notamment l'apprentissage à la formation photographique qui donnera naissance chaque année à des productions visuelles initiées par les élèves. Ces œuvres seront régulièrement exposées et éditées à l'attention du public de l'école, des familles et vers d'autres publics.

LDBC : Outre les différentes formations de photographie, les spectacles, ateliers sur les arts de la scène que proposera le centre, pensez-vous que le public va adhérer à ce concept ?

B. M : Je crois fermement qu'il va l'adhérer ; nous sommes encore en chantier et nous sommes sollicités tous les jours ou presque. Depuis que nous avons réhabilité l'axe principal qui mène au centre, les habitants qui empruntent la nouvelle voie nous presse de terminer les travaux afin qu'ils assiègent les lieux. Plus de joie encore du côté des établissements scolaires situés aux alentours qui tressaillissent de joie à l'idée d'avoir ce lieu culturel à proximité. L'objectif principal ici c'est de promouvoir et redynamiser la culture congolaise et d'ailleurs dans toutes ses dimensions.

LDBC : Que pouvez- vous nous dire sur cette animation phare intitulée la photo de classe ?

B. M : Cette activité est avant tout celui du souvenir. L'idée est que les enfants fassent des photos de groupe mais pas de façon professionnelle et pas avec toute la classe ainsi que leurs professeurs. Je pense que se faire tirer le portrait, auquel on y ajoute la photo de groupe avec l'ensemble de la classe plaira aux élèves ainsi qu'aux parents. Grace à ces photos les enfants garderont des liens avec des amis qui dans quelques années ne seront peut-être plus dans la même classe, école, ville ou même pays.

LDBC : Comment comptez-vous animer ce centre ?

B.M : Par des expositions (au sein de la galerie moderne) initiées par des photographes sillonnant le Congo profond. Ces images permettront aux enfants et aussi au public en général de connaître l'intérieur du pays, notre histoire, nos coutumes, nos traditions, car ces expositions seront à la base des reportages. Nous pourrions par exemple faire une exposition sur la vie des autochtones de Sibiti, la pêche au barrage etc. Il y aura aussi un aperçu d'autres cultures puisque nous allons sillonner le monde, un avantage pour les enfants dans la culture générale.

LDBC : pouvons- nous dire que Classpro est un projet social visant l'épanouissement des populations de ce quartier ?

B. M : Tout à fait, un véritable projet social, puisque nous allons proposer plusieurs animations dans le but de divertir la population à travers des activités saines. Les sexagénaires, les adultes et les enfants y trouveront leur compte. Tout sera fait pour que ce lieu apporte un peu de vie dans cette zone peu fréquentée. Ça sera un lieu où on pourra discuter de façon conviviale tout en écoutant de la musique, à l'exemple de Jacques de Loubelo, Moudanda... Une manière de valoriser notre patrimoine et de faire connaître à la nouvelle génération notre héritage musical et artistique en général.