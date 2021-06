Congo-Brazzaville: Gastronomie - Victoire Gouloubi se positionne pour Afrik FestiFood 2021

En raison de la pandémie de covid-19, le festival culinaire « Afrik FestiFood » se réinvente cette année en version miniaturisée du 23 au 26 juin à Genève. Lors de l'événement, la cheffe italo-congolaise, Victorine Gouloubi, partagera son savoir-faire à travers des touches spéciales puisées dans la cuisine de son pays natal.

En dépit de la pandémie de covid-19, Afrik FestiFood a tenu à organiser cette édition. « En attendant en 2022 d'avoir notre festival dans son format habituel, nous sommes ravis de collaborer avec la Ville de Genève-Ville du goût 2021 et le label MA-Terre pour une édition spéciale mêlant gastronomie africaine et produits du terroir genevois. Ce cocktail inédit se tiendra autour de plusieurs activités du 23 au 26 juin », a annoncé Afrik FestiFood sur les réseaux sociaux.

Le Festival proposera donc des ateliers, des démonstrations culinaires et des conférences tout public animés par plusieurs chefs. Avec une longue et riche expérience reconnue dans le secteur culinaire, la cheffe italienne d'origine congolaise, Victoire Gouloubi, animera deux masters-class avec pour thème « Le végétarienisme ». La particularité avec elle, c'est que chacune de ses créations recrée des saveurs d'ailleurs avec une touche d'africanité. Le but étant de rappeler ses origines et de faire respirer le Congo dans ses recettes.

Cet atelier culinaire sera également pour Victoire Gouloubi l'occasion d'inciter les participants à mettre la main à la pâte afin de pouvoir créer leurs propres plats végétariens qu'ils pourront ensuite déguster. Grâce à ses atouts sanitaires, le régime végétarien fait de plus en plus d'adeptes dans le monde. Ainsi, en mélangeant les saveurs africaines et genevoises, la cheffe italo-congolaise souhaite régaler les papilles des participants.

Mettre en lumière les différents chefs cuisiniers africains de renommée ainsi que servir de tremplin pour les jeunes talents gastronomes vivant en Afrique et dans le reste du monde tel est le credo d'Afrik FestiFood. Depuis 2019, l'initiative contribue à valoriser tant la culture africaine que sa diversité gastronomique en Suisse. Pour ce faire, ce festival qui fait office d'association également emmène le public à la découverte d'une gamme variée des saveurs d'Afrique afin d'en faire découvrir les richesses respectives.