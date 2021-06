Afrique Centrale: Cameroun-Union européenne - Sécurité et droits humains en discussion

Ces centres d'intérêt étaient au menu de la première session ordinaire annuelle du Dialogue politique structuré hier à Yaoundé.

Deux thèmes majeurs ont été abordés hier au cours de la première session ordinaire annuelle du Dialogue politique structuré Cameroun-Union européenne. Les défis sécuritaires et environnementaux au niveau sous régional, notamment dans le bassin du lac Tchad et le Golfe de Guinée, et la stratégie 2021-2024 de l'Union européenne et de ses Etats membres sur les droits humaines et la démocratie.

Pour ce dernier thème, trois fenêtres ouvertes sur la société civile et l'espace public, les liens entre force de défense et de sécurité et population civile, et le discours de haine et de désinformation via les technologies de l'information et de la communication. Les échanges ont été animés côté camerounais par une délégation conduite par le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella, en présence du ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, du président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (CNPBM), Peter Mafany Musonge, du président de la Commission des droits de l'Homme du Cameroun, le Pr. James Mouangue Kobila, entre autres. L'ambassadeur, chef de la délégation de l'U.E au Cameroun, S.E Philippe Van Damme a porté la voix de l'institution européenne à cette table d'échanges.

La sous-région reste en proie aux attaques terroristes et au grand banditisme. Ce climat d'insécurité transfrontalière a comme corollaire le flux de réfugiés et de déplacés internes, l'insécurité alimentaire et l'accroissement de la pauvreté. Ce qui interpelle les partenaires au développement à apporter leurs soutiens aux efforts déployés par les Etats de la sous-région. Au niveau national, la gestion crise qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest par le gouvernement camerounais a été abordé. De même que l'exacerbation du discours de haine qui trouve un terreau fertile dans les réseaux sociaux. Un phénomène dont l'éradication a été entamé avec vigueur par les pouvoirs publics, à travers la CNPBM.

A l'issue de trois heures et demie de débat à huis clos, les deux parties, « après des échanges francs et emprunts de cordialité, ont, chacune en ce qui le concerne, donné des éclaircissements et des précisions sur les thématiques discutées », d'après le communiqué ayant sanctionné les travaux. Par ailleurs, elles ont salué le bon déroulement de la rencontre, « qui a une fois de plus démontré l'excellence des relations entre le Cameroun et l'Union européenne ainsi que ses Etats membres ». La prochaine rencontre est prévue en novembre 2021 pour le compte de la deuxième session annuelle du Dialogue.