Congo-Brazzaville: Les immortelles chansons d'Afrique - « Injustice » de Reddy Amisi

Auteur compositeur et chanteur baryton à la voix cassée, Reddy Amisi puise dans le vécu quotidien pour écrire des titres à succès. Sa chanson « Injustice » est une perle de valeur inestimable dans l'écrin musical congolais.

Paru avec le concours du label Flash Distribution Business en 1993, ce disque qui porte la référence FDB 100104 et qui a été bien accueilli par les mélomanes cette année-là est le troisième album de Reddy, accompagné par l'ensemble musical « Viva La Musica ». Cette chanson a été écrite en honneur de « Hegue Toyéyé », grand mécène du comité « Viva La Musica » qui a longtemps soutenu Papa Wemba. Ce cartel était composé entre autres de Hegue Toyéyé, Mack Manadia, Cornely Malongui, Sacré Marpeza, Cénado, Colonel Jagger, J.R Ikoli, Bruno Matadi, Grey Calixte et Ben Magellan. Ces deux derniers sont issus du Congo Brazzaville.

Hegue Toyéyé c'est ce monsieur qui tourne le bouton du transistor au début du clip de la chanson dixième commandement. C'est sa vie qui est relatée à travers le titre « Injustice ». Orphelin et ainé de la famille, Hegue Toyéyé doit faire face aux nombreux défis dans un monde où l'injustice est reine. « Natindama boni, ngai Hegue, bawa ko bakuta bomengo balemba bisengo. Natindama mozangi na kati ya babola, etike. Ebele ya baleki na sima nani a kobokolo. Tika na sala makasi mpe na longa na koka kobokola Ella, Randy mpe libota mobimba », « De quelle manière ai-je été envoyé dans ce monde, moi Hegue, les morts y ont vu le bonheur mais ils n'y ont pas pu trouver la joie. J'ai été envoyé comme un mendiant parmi les pauvres, un orphelin de surcroit. J'ai beaucoup des cadets derrière moi qui les prendra en charge ? Laisse-moi travailler dur et que je réussisse pour que je prenne soin d'Ella, Randy, Johny ainsi que toute la famille ». Ella est le prénom de la femme de Hegue, Randy et Johny, ses frères.

Cette magnifique œuvre musicale a forgé des jeunes vivant dans la précarité et les a servis de tremplin vers le chemin de la réussite dans un univers hostile. Un autre titre dans lequel la vie de Toyéyé est chantée dans cet opus c'est « Orphelin ».

Ont chanté dans ce disque : Aby Souria, Bipoli, Djanana, Dodo Munoko, Gloria, Joly Mubiala, Pascal Lokwa, Papa Wemba, Reddy, Spray et Stino. Les guitares sont grattées par Bongo Wende, Djo Mass, Rigo Stars, Timololo, Demukuse. Les percussions et la batterie sont produites par Ikomola et Awilo Longomba.

De son vrai nom Namwasi Ngoy, Reddy Amisi naquit le 5 mai 1960 à Kinshasa. C'est en 1975 qu'il commence à chanter dans le groupe Chem Chem Yetu. En 1982, sur conseil de Koffi Olomide, il intègre « Viva La Musica » dans lequel il restera jusqu'à ce qu'il crée son propre groupe « La Casa Do Canto », le 25 décembre 2000.