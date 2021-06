Congo-Brazzaville: Genre & Technologie-Covid-19 - Connecter les filles aux TIC pour un meilleur avenir

« Les carrières n'ont pas de sexe ». Il faut connecter les filles aux technologies, pour un avenir meilleur. 17% d'hommes et de garçons en plus ont accès à Internet par rapport aux femmes et aux filles, dans le monde, selon l'ONU.

Malgré le rôle crucial joué par les Technologies de l'information et de la communication (TIC) pendant la pandémie de Covid-19 pour rester solidaires et continuer à bénéficier des services et de commerces essentiels, la moitié du monde n'a toujours pas accès aux outils en ligne, les laissés- pour-compte étant pour la plupart les femmes et les filles des pays en développement, selon le patron de l'ONU. L'Union internationale des télécommunications situe l'écart à 17% entre les genres dans l'utilisation de l'Internet dans le monde. Un écart encore plus grand dans les pays les moins avancés.

Dans certaines régions, cet écart ne fait que se creuser, aggravant les inégalités entre les genres qui privent les femmes et les filles de la possibilité d'accéder à l'éducation, de trouver un emploi mieux rémunéré et de créer des entreprises. Pour Antonio Guterres, « il est essentiel de rendre ces technologies accessibles à toutes et à tous si l'on veut reconstruire des collectivités et des économies plus fortes, et ainsi relever les nombreux défis les plus pressants du monde ».

Accroître la représentation des filles et des femmes dans les technologies, dans les sciences, l'ingénierie et les mathématiques c'est « réaffirmer une égalité des chances », a déclaré le patron de l'ONU. De son côté, la directrice exécutive d'ONU-Femmes, Phumzile Mlambo-Ngcuka, a déclaré que chaque fille a le droit d'être connectée et de jouer un rôle pour « façonner un avenir plus égalitaire, vert et axé sur les technologies, à travers un soutien à l'éducation et à la formation professionnelle, ce qui pourrait combler le fossé numérique. « Le pouvoir numérique doit être entre les mains des filles », a-t-elle plaidé. L'Unesco a indiqué que l'éducation des filles était « l'un des investissements les plus puissants que nous puissions faire pour notre avenir collectif ». Elle a souligné l'importance des applications mobiles, du leadership féminin et de l'entrepreneuriat féminin pour le développement durable, en tweeté : « Les carrières n'ont pas de sexe ».