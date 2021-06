Congo-Brazzaville: Musique - « Shopamusic » promeut les artistes et leurs œuvres

Présentée récemment à Brazzaville, la plateforme congolaise de distribution musicale en numérique, « Shopamusic », souhaite contribuer à la promotion de la musique locale dans le monde entier, tout en facilitant l'achat des créations par le public.

Créée en décembre 2020 par deux jeunes rappeurs pontenegrins, Chris O'Neil Bakalé et Précieux Sidney Obondoko, « Shopamusic » pourra tant soit peu combler le souhait des artistes congolais à vouloir pallier leur manque de visibilité sur le plan national et international. En effet, aujourd'hui la musique en ligne est devenue incontournable et les grands noms dans ce domaine comme Deezer, Spotify, iTunes ou encore Apple music ne sont pas toujours facilement accessibles et profitables pour les artistes en herbe.

« A travers Shopamusic, nous ambitionnons de placer le Congo parmi les pays leaders de vente de musique en ligne et lui donner une place de choix sur le rang mondial. Mais pour y arriver, il faudrait que les artistes congolais collaborent avec nous et que le public s'approprie cette plateforme. Tout compte fait, c'est le Congo qui gagne ! », a fait savoir Félix Bakalé, co-fondateur et co-gérant de cette plateforme.

Avec une configuration plutôt simple, Shopamusic facilite son exploitation par les visiteurs et offre entre autres la possibilité d'écouter ou d'acheter la musique en ligne. Sa vitrine arbore les tout derniers hits du moment et parmi ceux-ci, on trouve : « Elikia » de Jay Suz, « Give me love » de Nell B, « Bo mona té » de Teddy Benzo, « Ça me chiffonne la tête » de Zina Hope, « Pagaille » de Tidiane Mario, etc. Il faut, par ailleurs, souligner que la plateforme ne se limite pas qu'aux artistes nationaux, elle se veut également une fenêtre de l'Afrique au monde. En cela, le single « Yoka » de l'artiste musicien originaire de la République démocratique du Congo Mr LMB fait partie des morceaux disponibles sur cette plateforme.

Ce qui est un peu dommage, c'est le fait que la section « boutique » ne se limite qu'à sept catégories de genre musicaux, à savoir : afro, décalé, instrumental, rumba, gospel, rap et slam. Restreint, mais pas pour tous puisque la musique sacrée et le slam y trouvent leur compte. En mi-mai, la plateforme lançait son offre d'abonnement en streaming, à des coûts accessibles à toutes les bourses. Le mode de paiement assez opérationnel s'effectue par mobile money ou par carte visa. A côté de cela, Shopamusic offre également aux utilisateurs la possibilité de dénicher des téléchargements entièrement gratuits.

A l'occasion de sa présentation à Brazzaville en mai dernier, les fondateurs de Shopamusic ont rassuré le public que la plateforme est déjà accessible dans le monde. Pour les artistes qui concèdent de façon non exclusive au règlement de la plateforme, leurs titres sont mis en ligne.