Afrique: Célébration de 50 ans d'existence du groupe BGFIBank - 2020 offre un cadeau de 114% de hausse du résultat net

Le groupe BGFIBank célèbre 50 ans d'existence avec un Résultat Net record en progression de 114% au terme de l'année 2020. Via un communiqué, il est souligné que les valeurs qu'incarne la banque lui ont valu l'augmentation significative des dépôts et crédits de la clientèle : respectivement 232 milliards F Cfa en 2000 contre 2 287 milliards F Cfa en 2020 pour les dépôts et 110 milliards F CFA en 2000 contre 2 238 milliards F Cfa en 2020 pour les crédits.

50 années d'existence et de service appréciés par la clientèle qui exhibe sa confiance et sa fidélité. C'est ce que célèbre le groupe BGFIBank. Depuis 1971, le groupe accompagne ses clients avec le même degré d'exigence et esprit d'excellence, rappelle la banque à travers un communiqué de presse. En conséquence, dit-elle, ces principes ont activement contribué au renforcement du groupe, de ses offres et de la confiance accordée par ses clients.

L'augmentation significative des dépôts et crédits de la clientèle peut en être témoin. En effet, confie la banque, il est noté que les dépôts ont atteint 2 287 milliards F Cfa en 2020 contre 232 milliards F Cfa en 2000 et les crédits, 2 238 milliards F Cfa en 2020 contre 110 milliards F Cfa en 2000. Aussi, le groupe BGFIBank dit être à la hauteur de ses ambitions avec un Résultat Net record en progression de 114% au terme de l'année 2020.

Dans la foulée, BGFIBank soutient qu'à l'image des résultats de 2020, les 50 dernières années ont été synonymes de croissance continue. En ce sens, elle affirme qu'avec près de 2300 collaborateurs et 20 sociétés présentes dans 11 pays, le groupe est prêt à envisager ces 50 prochaines années avec la même volonté et détermination qui font de lui l'un des principaux groupes bancaires et financiers d'Afrique, multi-secteurs et multi-métiers, leader sur son marché domestique au Gabon et dans la zone Cemac.