Gabon: Forum Economique International - Hugues MBADINGA MADIYA et Carmen NDAOT représentent le Gabon en Russie

Libreville, le 01 juin 2021 - Sur instruction du Président de la République, Chef de l'Etat Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Monsieur Hugues MBADINGA MADIYA et Madame Carmen NDAOT, respectivement Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Industrie et Ministre de la Promotion des Investissements, des Partenariats Publics-Privés, chargé de l'Amélioration de l'Environnement des Affaires, conduisent une délégation pour représenter le Gabon au 24ème Forum Economique International de Saint-Pétersbourg (SPIEF 2021) qui se tient en Russie du 2 au 5 juin 2021.

Ce déplacement de haute importance annoncé le 27 mai 2021 à l'occasion de la récente visite de Monsieur Pacôme MOUBELET BOUBEYA, Ministre des Affaires Etrangères à Moscou vise à renforcer les échanges commerciaux entre le Gabon et la Russie sur 5 ans.

La participation gabonaise poursuit comme objectifs de préparer la feuille de route pour Sotchi 2022 et promouvoir les projets et investissements prioritaires du Plan d'Accélération de Transformation (PAT) 2021-2023. Dans ce cadre, des rencontres sont prévues entre les Ministres gabonais et des officiels russes ainsi qu'avec des hommes d'affaires locaux.

Sont présents dans la délégation M. Ghislain MBOMA, Directeur Général de l'Agence Gabonaise de Promotion des Investissements (ANPI-Gabon), M. Alain BA OUMAR Président de la Confédération Patronale Gabonaise (CPG), des représentants du Ministère des Hydrocarbures et des Mines et de la société Gabon Oil Company (GOC).

Le SPIEF 2021 constitue un événement de première importance dans le monde de l'économie et des affaires. Cette édition dont le mot d'ordre est « De nouveau ensemble : l'économie d'une nouvelle réalité » se tiendra dans le strict respect des dispositifs de prévention de la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19).