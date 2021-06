Ile Maurice: Enquête judiciaire sur la mort de Kistnen - La MCIT confirme le crime

L'audience de jeudi 3 juin, au tribunal de Moka, a été marquée par cette déclaration du constable Manoovalloo : Kistnen ne s'est pas suicidé. Tout le monde s'en doutait mais après enquête, la police vient de découvrir cette évidence. Cependant, elle court toujours derrière le meurtrier

Keshwaree Poonyth ayant fait faux bond hier, Norbert Manoovalloo de la Major Crime Investigation Team (MCIT) était le seul témoin à la barre dans l'enquête judiciaire sur la mort de Soopramanien Kistnen. Le policier a reconnu qu'il y a bien eu foul play dans le décès de l'ex-agent du Mouvement socialiste militant (MSM).

Me Azam Neerooa, du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), lui a alors demandé des détails sur les relevés bancaires de Rainbow Construction, compagnie de construction de Soopramanien Kistnen. Relevés obtenus de la MauBank. L'on a appris que des retraits par chèque de l'ordre d'environ Rs 1 million ont été effectués entre janvier 2019 et août 2020 en faveur de feu Kistnen.

Le policier a ensuite été interrogé sur les échanges téléphoniques de l'ex-agent du MSM le 16 octobre 2020, le jour de sa disparition. C'est un appel passé par Kistnen vers 5 h 30 du matin qui interpelle.

Appel de Beau-Bassin

Selon Manoovalloo qui se base sur les relevés téléphoniques fournis par Mauritius Telecom (MT), l'appel provenait de Beau-Bassin. Alors que le témoin R. a affirmé qu'il a pris Kistnen à Montagne-Ory vers 6 heures. Et que Simla Kistnen avait aussi affirmé que son époux a passé la nuit à leur domicile avant de prendre place dans la voiture de R.

Ce qui a poussé Roshi Bhadain à demander au policier si une interférence a pu brouiller les signaux de sorte que l'appel venant de Montagne-Ory apparaisse comme venant de Beau-Bassin. Le constable a promis de vérifier cette information.

La journée d'hier a surtout été marquée par tout ce que la police n'a pas pu apporter à l'enquête judiciaire : le sac à dos de Kistnen reste introuvable bien que sur les premières photos prises par la police elle-même, le sac était visible près du corps calciné. Où est passé ce sac avec les papiers importants qui s'y trouvaient ?

Voiture rouge toujours aussi mystérieuse

Le constable Manoovalloo a promis de revenir avec des réponses. Le propriétaire de la mystérieuse voiture rouge dont des éraflures ont laissé des traces dans le champ de canne de Telfair, où le corps de Kistnen a été retrouvé, n'a pu être découvert non plus par la police. Norbert Manoovalloo affirme cependant que les traces de peintures ne correspondent pas à la peinture de la voiture de son collègue de la VIPSU et garde du corps de Yogida Sawmynaden, Atmanand Crushna.

Durant l'interrogatoire on a aussi appris que Kistnen avait conversé avec plusieurs personnes ce jour fatidique. Cependant, les cartes sim des téléphones de Kistnen n'ont pas encore été retrouvées par la police, qui s'est basée uniquement sur les relevés des échanges fournis par MT.

Plus de données téléphoniques après 12 h 30

Relevés qui montrent qu'il n'y a pas eu d'appels après 12 h 30 le 16 octobre 2020 sur ces téléphones, ce qui a étonné Me Azam Neerooa. «C'est une drôle de coïncidence que les deux téléphones n'aient plus reçu d'appels ni de messages après 12 h 30.»Tout en ajoutant : «Oublions Safe City, mais apportez-nous au moins toutes les données de ces téléphones.»

Revenant sur ces relevés téléphoniques, Me Roshi Bhadain a demandé au policier s'il a bien retrouvé un appel passé par Koomadha Sawmynaden à Kistnen le 14 octobre, au cours duquel ce dernier informait le premier qu'il a eu une conversation avec Yogida Sawmynaden qui lui aurait dit : «Pa koz koze deor, pou gagn problem. Demin (NdlR, le 15/10) Bonomally et Appanna pou kontakté twa pou gété kouma pou pey to bann det.»

Selon le relevé téléphonique, l'appel de l'ex-ministre provenait de Quatre-Bornes. Le policier a informé le tribunal qu'il est en train de se pencher sur les détails de cette liste.

Les prochains jours s'annoncent riches en développement. Surtout avec la convocation de nul autre que Yogida Sawmynaden pour lundi 7 juin.