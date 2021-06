Ile Maurice: Éducation en pleine pandémie - Ce qu'ont fait les autres pays

Face au Covid-19, la scolarité de 1,6 milliard d'élèves et d'étudiants a été littéralement bouleversée dans 190 pays du monde, indiquent les Nations unies dans un rapport publié en août 2020. La fermeture des écoles y est perçue comme une perturbation majeure de la population estudiantine.

Ainsi, 168 millions d'enfants ont été confrontés à ce problème pendant pratiquement une année entière, stipule l'Unicef dans une étude en date du 3 mars 2021. Cela dit, tous les pays n'ont pas adopté la même stratégie de fermeture ou de réouverture scolaire.

En effet, de mars 2020 à février 2021, 14 pays ont gardé leurs écoles en grande partie fermées, en particulier en Amérique Latine et dans les Caraïbes. D'après l'Unesco, la Bolivie, les États-Unis, l'Inde comptent chacun 56 semaines de fermeture. En Afrique, la durée de fermeture variait entre 13 semaines, notamment en Côte d'Ivoire, à 59 semaines pour l'Ouganda. En Australie et en Chine, cette durée était de 27 semaines respectivement. Le Japon affiche 11 semaines de fermeture tandis qu'à Madagascar c'est 23 semaines.

En revanche, la France figure parmi les nations européennes ayant le moins fermé les écoles. En effet, l'Hexagone a fermé ses écoles le 16 mars 2020 sur l'annonce d'Emmanuel Macron, président de la République. Au moment de l'annonce, cet État avait recensé 61 décès et 2 876 contaminés, incluant 129 patients positifs en réanimation suite au Covid-19.

Par conséquent, de mars 2020 à mars 2021, crèches, écoles, lycées et universités français ont fermé leurs portes pour 9,7 semaines, indique l'Unesco.

Pas de cours pendant 47 semaines

En comparaison, durant cette même période, l'Allemagne a fermé les siennes pendant 28 semaines; le Royaume-Uni, 26 semaines et l'Italie, 30 semaines. De l'autre côté de l'Atlantique, les étudiants américains ont été privés de cours en présentiel pendant 47 semaines à partir du 16 mars 2020, indiquent les médias internationaux. Idem pour leurs homologues canadiens, selon l'Unesco.

Le modèle français reposait sur un protocole sanitaire strict, incluant le port du masque dès six ans et l'interdiction d'entrée aux parents dans les écoles, entre autres. En 2021, la France, frappée par de nouvelles vagues pandémiques, a refermé ses écoles pour trois semaines en avril. La réouverture en présentiel, prévue en mai 2021, a été marquée par un déploiement de tests salivaires et autotests dans les collèges et lycées, la vaccination du personnel ainsi qu'une adaptation du calendrier scolaire.

En demi-jauges

Autre fait intéressant : le retour en cours en demi-jauges pour les élèves de la 4e (âgés de 13 ans) et 3e (âgés de 14 ans) dans 15 départements les plus touchés par le virus. De plus, un protocole a été élaboré, en cas de détection positive de tout élève. En effet, le cas échéant, la classe est fermée, et non l'établissement.

Durant ces fermetures provisoires, la continuité en ligne a été assurée à travers le système bien structuré du Centre national d'enseignement à distance dont la plateforme «Ma classe à la maison». Elle comprenait des exercices scolaires et une «classe virtuelle» permettant à l'enseignant d'animer des cours avec ses élèves par visioconférence via l'ordinateur, la tablette ou le téléphone.

15 millions de connexions

Selon l'Éducation nationale, cette plateforme peut supporter 15 millions de connexions simultanées. Mais face à une troisième vague, l'État français a annoncé une fermeture scolaire de trois semaines, ainsi qu'une unification des vacances scolaires de printemps sur tout le territoire, à partir du 12 avril 2021.

Au Royaume-Uni, le gouvernement a fermé les écoles le 20 mars 2020, excepté celles accueillant les enfants des travailleurs essentiels et les jeunes vulnérables. La reprise pour les élèves du secondaire s'est faite en deux catégories d'âge, soit pour les 14-15 ans et les 16-17 ans, le 15 juin 2020. L'apprentissage à la maison était favorisé et les classes en présentiel minimisées. C'est en septembre que ces derniers ont physiquement regagné les bancs de l'école, tout comme ceux du primaire. La présence scolaire n'était pas obligatoire.

En Écosse, la reprise était effective du 11 et le 18 août, en alternant les classes à domicile et à l'école. Et en Irlande du nord, les écoles ont repris pour des cohortes d'élèves ciblées, notamment ceux devant participer à des examens en août et septembre respectivement.

Toutefois, en janvier 2021, le Royaume-Uni a refermé ses écoles avec l'apparition des nouveaux variants du Covid-19 et bifurqué sur l'enseignement à distance entre-temps. Le 8 mars 2021, les écoles primaires ont repris alors que les instituts secondaires ont effectué une rentrée progressive à partir de cette date.

Pas toutes fermées

En Australie, les écoles et universités n'ont pas toutes fermé, sous le conseil de l'Australian Health Protection Principal Committee. Plusieurs établissements, dont des crèches, ont également réduit leurs tarifs durant la pandémie. Certains étaient même gratuits pour trois mois. De leur côté, certains instituts privés et indépendants ont fermé leurs portes. En mars 2020, les autorités de Victoria ont décidé de procéder à la fermeture scolaire. Des cours à distance y ont aussi été privilégiés. D'ailleurs, les enfants étaient déjà familiers à ces plateformes virtuelles puisqu'ils utilisaient déjà des logiciels à l'école.

Comparativement, Maurice a dû reporter sa rentrée scolaire en 2020 comme en 2021. Les écoles ont ainsi fermé le 18 mars 2020 et basculé sur les cours en ligne du 6 avril au 15 juin 2020. Le deuxième trimestre a alors été scindé en deux parties, soit du 1er juillet au 16 octobre, avec une pause du 19 au 23 octobre dernier, et du 26 octobre au 27 novembre. Quant au troisième trimestre, il était prévu du 7 janvier au 26 mars 2021. Cependant, la résurgence du Covid-19 a tout chamboulé, refermant les écoles.

Cours en distanciel

En France, les vacances scolaires étaient prévues du 10 avril au 9 mai 2021. Or, le nouveau calendrier, présenté le 31 mars 2021 par Emmanuel Macron, a dû être modifié en conséquence. Ainsi, du 6 au 9 avril, les cours étaient en distanciel ; du 10 au 25 avril, les vacances étaient effectives et du 26 au 30 avril, les cours étaient en présentiel pour les enfants des maternelles et du primaire, et en distanciel pour les collégiens et lycéens. Le retour en classe était fixé au 3 mai 2021 pour ces deux catégories avec de nouvelles mesures sanitaires.

Au Québec, le calendrier scolaire a aussi été modifié pour donner plus de formations aux enseignants. Trois jours ont été dédiés à former le personnel en enseignement à distance. Le congé de mars 2021 a aussi été différé à la semaine du 12 avril pour l'année scolaire 2020-2021.