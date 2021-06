Algérie: Judo/Championnats d'Afrique -L'Algérie pays hôte de l'édition 2022

Alger — L'Algérie a été désignée pour abriter les championnats d'Afrique de judo (messieurs et dames) en 2022, a annoncé jeudi la Fédération algérienne de judo (FAJ) dans un communiqué.

"En marge des travaux de l'assemblée générale de l'union internationale de la discipline, tenue ce jeudi à Budapest (Hongrie), il a été décidé officiellement de confier à l'Algérie l'organisation des championnats d'Afrique de judo (seniors messieurs et dames), prévue en 2022, après une absence de 22 ans. Félicitations pour le sport et le judo algérien", a indiqué l'instance fédérale sur son compte officiel Facebook.

Lire aussi: Judo / Championnats d'Afrique : l'Algérie débutera contre le Maroc

Au cours de ce rendez-vous continental, la sélection nationale a décroché 12 médailles : 3 or, 3 argent et 6 bronze, ce qui lui a permis d'occuper la troisième place au classement général des épreuves individuelles, derrière la Tunisie (5 or, 3 argent, 6 bronze) et le Maroc (4 or, 1 argent et 4 bronze). Par équipes, l'Algérie s'est contentée de la quatrième place.