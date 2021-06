Afrique de l'Ouest: La BRVM consolide l'embellie de ses principaux indicateurs

L'embellie des principaux indicateurs de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), constatée le jeudi 3 juin 2021, s'est consolidée au terme de la journée de cotation de ce vendredi.

L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a gagné 0,16% à 129,17 points contre 128,97 points la veille. L'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) a aussi gagné 0,23% à 155,39 points contre 155,03 points précédemment.

La capitalisation boursière du marché des actions s'est rehaussée de 10,892 milliards, s'établissant à 4.676,349 milliards de FCFA contre 4.665,457 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire s'est retrouvée avec une hausse de 8,348 milliards FCFA, à 6539,415 milliards de FCFA contre 6531,067 milliards de FCFA la veille

La valeur totale des transactions s'est également rehaussée de 2,208 milliards, s'élevant à 3,291milliards FCFA contre 1,083 milliard FCFA la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par ordre d'importance par les valeurs ci-après : CFAO Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 575 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (plus 7,40% à 1.670 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,36% à 1.385 FCFA), Crown Siem Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 450 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 7,07% à 985 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les valeurs suivantes : NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 6,90% à 270 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 6,33% à 370 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (moins 6,02% à 3.200 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 4,39% à 545 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (moins 3,10% à 1.250 FCFA).