Algérie: Benziadi - Le changement politique "ne peut s'opérer qu'à travers les urnes"

Setif — Le président par intérim du Parti de la liberté et de la justice (PLJ), Djamel Benziadi, a estimé vendredi à Sétif, que le changement politique pacifique "ne peut s'opérer qu'à travers les urnes et de manière progressive".

Animant un meeting populaire à la Maison de la culture Houari Boumediene, devant les militants et candidats de son parti, dans le cadre de la campagne électorale en prévision des législatives du 12 juin, ce responsable politique a indiqué que le changement politique pacifique "ne peut s'opérer qu'à travers les urnes et de manière progressive".

Tout en rappelant que sa formation politique était la première à appeler à la moralisation de la vie publique et l'action politique, le président par intérim du PLJ a également fait savoir que "la corruption des années précédentes ne peut être éradiquée en quelques jours", et nécessite, a-t-il soutenu, "un changement progressif pour édifier un Etat fort avec des institutions et dont l'une des plus importantes est l'Assemblée populaire nationale (APN)".

Et d'ajouter : "L'édification de l'Etat doit se faire par la mise en place d'institutions dans lesquelles les responsabilités sont confiées en fonction des compétences et de la bonne moralité et non sur la base des appartenances".

Pour M. Benziadi, le député à l'APN qui promulgue des lois, contrôle le travail du gouvernement et des institutions et porte les préoccupations des citoyens, "doit jouir d'une compétence à la hauteur de la mission sensible qui lui incombe".

Il a poursuivi que l'élu "doit être issu du peuple" et remplir de nombreuses conditions, telles que "l'engagement envers le pays, l'intégrité et la compétence", considérant "insensé qu'un député ne puisse pas débattre un projet de loi".

Au terme de son discours électoral, M. Benziadi a exhorté les citoyens à participer "massivement" à l'échéance électorale du 12 juin.