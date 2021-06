Cote d'Ivoire: CEPE, BEPC et BAC/Session 2021 - La ministre Mariatou Koné donne le top départ à 1.384.899 candidats

Le Professeur Mariatou Koné, ministre de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation, a donné, ce vendredi 04 juin 2021, le top départ à 1.384.899 candidats sur fond de changement de comportement pour des examens crédibles.

C'est dans les locaux de la Direction des Examens et Concours (DECO), à Abidjan-Plateau, qu'elle a procédé au lancement national des examens à grand tirage (CEPE, BEPC et Baccalauréat) session 2021, en présence de nombreux acteurs du système éducatif et des forces de défense et de sécurité.

Dans quelques jours a-t-elle annoncé : "les élèves affronteront les examens et concours au titre de l'année scolaire 2020-2021. Par conséquent j'exhorte les parents d'élèves à apporter toute l'affection et l'encadrement nécessaire dont ont besoin leurs enfants, mais je leur demande de se tenir loin des salles d'examens. Nous devons tous veiller à l'intégrité des examens et à la crédibilité des diplômes délivrés par la Côte d'ivoire ".

Cette année au total, un million trois quatre-quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf (1.384.899) iront à la conquête du parchemin qui sanctionne plusieurs années d'études. Ces candidats se répartissent comme suit 562.519 candidats au CEPE ; 509.609 au BEPC 312.771 au Baccalauréat.

Elle a fait remarquer que la montée de la fraude a pris une autre tournure autour des examens et concours après le phénomène du « pétrole » qui ne coule plus, grâce aux réformes opérées par son prédécesseur Madame Kandia CAMARA, pour qui elle a fait observer un « standing ovation « Elle a mis en garde tous ceux qui s'y aventureraient sur le chemin de la fraude car de graves sanctions sont prévues allant des peines d'emprisonnement à la radiation définitive du fichier scolaire ivoirien.

Aussi, la Ministre a-t-elle mis en mission des élèves à l'effet de sensibiliser leurs camarades qui utilisent des supports numériques pour frauder aux examens et concours.

A tous les acteurs de la chaîne des examens et concours, elle a prodigué de sages conseils pour le bon déroulement de cette session qui, il faut le souligner, est sa toute première session depuis sa nomination le 06 avril 2021 à la tête du Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA).

Poursuivant elle a remis des kits de mise en route et des détecteurs de métaux, au Directeurs Régionaux de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation. Peu avant, la Directrice des Examens et Concours, Dosso Nimaga a salué le leadership et présenté les actions entreprises par la DECO relativement à l'organisation des examens scolaires.