Cote d'Ivoire: Festival "Les Goûters de mon enfance" - Une 3è édition de confirmation du savoir-faire traditionnel

L'esplanade du palais de la culture de Treichville a abrité la 3e édition du festival les Gouters de Mon Enfance festival avec la présence de nombreuses autorités le 29 mai 2021.

Ce rendez-vous gastronomique, culturelle et touristique vise à faire la promotion et la valorisation des mets traditionnels qui tendent à disparaitre, à valoriser un savoir-faire culinaire traditionnel et ses acteurs. Cette 3è édition, parrainée par N'Dri Koffi Germain, maire de Tiebissou, commune "invité spécial", et qui s'est articulée autour du thème de la célébration des alliances interethniques à connu un franc succès grâce à la mobilisation des acteurs du secteur et des partenaires.

De nombreuses activités, dont la confection et la vente sur place des goûters des villes et villages de la Côte d'Ivoire ont meublées le programme du Festi-GMEF 3 qui eu le soutien de la Ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Harlette Badou N'GUESSAN KOUAME, le Ministre du tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana et le Bureau de l'Unesco à Abidjan comme partenaire institutionnel depuis le début de cette aventure.

« Il est important pour nous de saluer et féliciter toutes les mamans de Côte d'Ivoire qui vendent des "Crécré", des jus, des bouillies, des "Tratra", "Tanso", etc... Nous vous disons merci pour tous vos efforts de tous les jours, pour votre courage pour votre patience à mener cette activité qui a permis de scolariser vos enfants et à contribuer à la prise en charge de vos familles. Demain c'est votre fête ! Bonne fête a toutes les mamans de Côte d'Ivoire. A vous chers autorisés municipales, je voudrais plaider auprès de vous la création d'espaces dédiés à la vente des goûters de chez nous », a plaidé Tatiana Koné Bombo, Commissaire General du Festival et par ailleurs présidente de L'Ong Kagninmin, Culture et Développement au Service des populations qui a saisi l'occasion pour honorer par des distinctions et dons des doyennes qui ont su perpétuer ce savoir-faire culinaire traditionnel.

Après la cérémonie d'ouverture avec des danses traditionnelles de l'Adréba de Tiébissou, le Tématé, la troupe "Mien Moh", et le Coq de l'Unesco, ce fut la visite des stands par les officiels et les festivaliers qui sont allés ravis à la decouverte des merveilles gustatives.

L'autre volet artistique a été assuré par des artistes du centre céramique de Katiola, des troupes de danse traditionnelle le groupe TNT, Shaoleen et la nouvelle coqueluche du rap gospel KS Bloom. C'est donc en beauté et à la grande joie des Mamans en fête et de nombreux enfants dont ceux venus de "Children Of Africa", du "village SOS d'Abobo" et "l'Orphelinat de garçons de Bingerville, que s'est soldée cette 3e édition du Festival Les Goûters de Mon Enfance. Rendez-vous à la 4e édition en 2022.