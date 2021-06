Cote d'Ivoire: Wara Tour 5 à Divo et Bouaké/Abou Nidal - « Je suis satisfait »

La caravane du Wara Tour bat son plein dans les villes de la Côte d'Ivoire. Partout où cette tournée nationale de récompense des meilleurs élèves arrive, c'est un accueil chaleureux qui est réservé à Abou Nidal à toute son équipe. Après l'étape de Divo qui s'est tenue le 28 mai dernier au lycée 1 et 2 de Divo le cortège à mis Le Cap sur Bouaké le 3 juin.

Tout comme à Divo l'étape de Bouaké à connu une forte mobilisation des élèves, enseignants, autorités éducatives, administratives, politiques et parents d'élèves. Au Lycée Jeunes filles, 20 élèves dont 10 du primaire et 10 au secondaire ont reçu des kits scolaires et plusieurs gadgets du partenaire officiel Satoci.

Les deux meilleurs élèves de chaque ville vont recevoir leur ordinateur portable à l'apothéose du Wara Tour, le 10 juillet 2021 à Bassam.

« Ce que je retiens de Divo d'où je suis natif ce sont les retrouvailles avec ma famille biologique, mes frères et sœurs, mes amis. Tout s'est très bien passé et j'ai été honoré par la population de Divo »,a notéAbou Nidal le commissaire général du Wara Tour. Avant de poursuivre: « A Divo et à Bouaké où il y a eu report de la cérémonie à cause de la pluie, c'était la même effervescence. Vraiment je suis satisfait de la Mobilisation. En ce moment ce n'est pas facile parce que nous sommes en période d'examen mais les élèves sont toujours motivés quand il s'agit du Wara Tour. J'ai vu les parents enthousiastes lors de la récompense de leurs enfants. Voilà ma satisfaction et les raisons de mon engagement dans l'éduction avec le Wara Tour. Merci aux enseignants et à toutes les autorités éducatives qui se sont engagés pour la réussite des étapes de Divo et de Bouaké. Merci au ministre Amédée Kouakou, Ministre de l'entretien et de l'équipement routier, parrain du Wara Tour de Divo et au ministre Amadou Koné, Ministre des Transports Parrain du Wara Tour de Bouaké ».

La caravane dans ces deux localités a été bouclée par le traditionnel showtime offert par des artistes dont Les Garagistes, Doliziana, Abou Nidal, Saga La Légende, Matador, Doliazina et bien d'autres.