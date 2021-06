Cote d'Ivoire: Covid-19/Soutien aux entreprises ivoiriennes impactées - Proparco renforce son partenariat avec Advans-Ci, Ecobank-Ci et la Sib

La filiale du groupe Agence française de développement (Groupe AFD) dédiée au secteur privé, Proparco a signé, ce vendredi 4 juin 2021, à Abidjan-Plateau, au siège de la Cgeci. C'était à l'occasion de la visite en Côte d'Ivoire de M. Franck Riester, ministre français délégué au Commerce extérieur et à l'Attractivité.

La signature s'est déroulé en présence des ministres ivoiriens Emmanuel Esmel Essis et Souleymane Diarrassouba respectivement en charge de la Promotion de l'investissement et du Développement du secteur privé, et du Commerce et de l'industrie ; et français Franck Riester, en charge du Commerce extérieur et de l'Attractivité de la France.

Les trois nouveaux protocoles d'accords signés avec ADVANS-CI, ECOBANK-CI et la SIB prévoient le financement des TPE/PME et des facilités de partage des risques. Et en particulier les garanties de portefeuille « Choose Africa Résilience » proposées par le Groupe AFD.

Pour le président de la Cgeci, ce mini forum économique est un grand moment de retrouvailles entre opérateurs économiques et hommes d'affaires de France et de Côte d'Ivoire. « Il nous offre l'opportunité, par ces temps d'incertitudes dues à la persistance de la crise de la Covid-19 et de la volatilité de l'environnement économique international, de renouer avec la tradition bien établie des échanges réguliers entre nos deux pays et, dans le même temps, d'inventer de nouveaux futurs, en tirant les enseignements de la grave crise sanitaire qui a ébranlé bien des certitudes », s'est-il réjoui.

Il faut noter que cette offre de garantie exceptionnelle a été rendue possible grâce aux ressources spécialement allouées par l'Etat français à destination des TPE et PME affectées par la crise en Afrique. Cela constitue un outil clé du volet « Résilience » de l'initiative française « Choose Africa Résilience » qui porte à 3,5 milliards d'euros sur la période 2018-2022 l'engagement de la France auprès des start-up, TPE et PME en Afrique.

La Côte d'Ivoire a été l'un des tout premiers pays à déployer Choose Africa Résilience et à bénéficier de l'offre de prêts garantis à 80% par le Groupe AFD. Des conventions de financements ont déjà ainsi été signés avec Société Générale Côte d'Ivoire (SGCI) et NSIA Banque.

Au ministre français, le président de la Cgci, Jean-Marie Ackah dira que le secteur privé ivoirien est en mouvement pour suggérer de nouveaux instruments et de nouveaux formats susceptibles d'augmenter substantiellement les flux de financement privé et les investissements français vers la Côte d'Ivoire. Et ce, soutenir le secteur privé ivoirien, moteur de la croissance du pays.

« Pour suivre les accords commerciaux, dans l'intérêt des opérateurs économiques étrangers et ivoiriens, les organisations du secteur privé les plus représentatives dont la Cgeci ont conclu un protocole d'entente avec le ministère ivoirien en charge des affaires étrangères », a assuré M. Ackah. Et de préciser que ce protocole d'entente met en œuvre un certain nombre d'outils d'éco-diplomatie dont peuvent se servir tous les opérateurs économiques que nous sommes, ivoiriens, français et autres nationalités.