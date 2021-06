Cote d'Ivoire: Promotion de l'innovation technologique - La France promet un appui aux entreprises membres de la "French Tech Abidjan"

En visite à Abidjan, depuis le 2 juin, Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'Attractivité, a échangé hier avec des sociétés ivoiriennes et françaises.

Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, a effectué du 2 au 4 juin, une visite de travail en Côte d'Ivoire. Le but : renforcer les liens entre les secteurs privés français et ivoiriens.

Accompagné du ministre ivoirien de l'Economie numérique, des télécommunications et de l'Innovation, Roger Adom, ainsi qu'une délégation d'entreprises françaises, Franck Riester a rencontré ce vendredi 4 juin, au Plateau, des entreprises ivoiriennes et françaises, membres de la "French Tech Abidjan". Structure regroupant une communauté française d'entrepreneurs dans le secteur de la technologie et du digital basée en Côte d'Ivoire.

Il a promis à l'occasion, l'appui du gouvernement français à la "French Tech Abidjan" à l'effet de lui permettre d'occuper une bonne part du marché dans le secteur du numérique et de l'innovation technologique en Côte d'Ivoire. Et surtout de booster l'entrepreneuriat dans ce secteur créateur d'emplois, mais qui demeure à ce jour, quasiment inexploité.

« Le Président Emmanuel Macron souhaite depuis son arrivée renouveler les relation entre la France et ses partenaires africains, notamment la Côte d'Ivoire en s'appuyant sur la société civile et la jeunesse. La première richesse de la France et de la Côte d'Ivoire, c'est la jeunesse. Il faut qu'on mise sur elle. J'ai mesuré en quelques jours de visite, la solidité du partenariat entre les deux pays. Nous avons besoin d'accompagner cette dynamique entrepreneuriale par le financement pour créer un vrai écosystème du numérique et de la technologie en Côte d'Ivoire », a-t-il soutenu.

Dans le même sens, le ministre Roger Adom a promis de se pencher « dans les prochains jours » sur la question de financement des start-up afin de leur permettre de réaliser leur rêve. « L'heure du numérique est arrivée. Avec l'existence du French Tech Abidjan et des différents acteurs du secteur de la télécommunication et du numérique, notre objectif, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays du numérique, du digital et de l'innovation », a-t-il indiqué.

Il a aussi dit son espoir que cette visite du ministre français permettra de rendre la Côte d'Ivoire très attractive. Car, dira-t-il, il est important de montrer au monde que la Côte d'Ivoire est un pays du numérique et de l'innovation. Une puissance du numérique en Afrique et dans le monde.

Au cours d'un panel organisé à la même occasion, plusieurs entreprises membres de la French Tech Abidjan ont pu présenter au ministre leurs projets. Toutefois, elles ont tous plaidé pour un accompagnement de la France pour leur permettre de développer le numérique en Côte d'Ivoire.