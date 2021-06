Angola: L'UNITA exige un contrôle sérieux des dépenses du Chef de l'État

Luanda — Le groupe parlementaire de l'UNITA a déclaré jeudi, à Luanda, qu'il va présenter à l'Assemblée Nationale des propositions législatives adéquates pour améliorer les mécanismes d'exécution et de contrôle des dépenses liées au Président de la République.

Selon le leader parlementaire de cette force politique, Liberty Chiaka, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse en réaction à la soi-disant "Opération Caranguejo", l'UNITA veut une séparation fonctionnelle et organique du pouvoir, qui se traduit par l'interdépendance du pouvoir exécutif et législatifs.

Selon l'UNITA, la création de mécanismes sûrs et efficaces de contrôle préventif et la consolidation de l'État doit se faire par l'intermédiaire de la Commission de la défense, de la sécurité, de l'ordre interne, des anciens combattants et vétérans de la patrie et de l'Assemblée nationale.

Pour ce parti, il appartient au Chef de l'Etat de définir et d'orienter la politique générale de gouvernance du pays et de l'administration publique, et à l'Assemblée nationale d'approuver les lois sur toutes matières, d'assurer l'application de la Constitution et à la bonne exécution des lois.

Concernant le major des Forces armées angolaises Pedro Lussati, ancien financier du groupe de musique du Président de la République, enquêté dans le cadre de "l'opération Caranguejo", l'UNITA considère que ses actions comme une "grave menace pour la stabilité politique du pays".

Dans le cadre de cette opération, rendue publique ces derniers jours et qui a attirée l'attention du public, sur la saisie de plusieurs millions de dollars, kwanzas, de milliers d'euros et de plusieurs appartements et voitures de luxe à des prix exorbitants.

Outre Pedro Lussati, plusieurs autres officiers généraux occupant des postes à haute responsabilité à la Maison de Sécurité du Président de la République, ont été licenciés.

Le procureur Général de la République, en collaboration avec le Service d'investigation criminelle, a ouvert une enquête sur tous les actifs qui avaient été acquis par le major des FAA, Pedro Lussati, en Angola et à l'étranger.

Il reste à éclaircir les circonstances de la sortie d'importantes sommes du trésor, retrouvées dans des valises, à l'intérieur des appartements de Pedro Lussati.

Récemment, le procureur général de la République, Hélder Pitta Gróz, a déclaré que le PGR disposait déjà des éléments permettant de vérifier si le fonds détourné provenait du budget général de l'État, suggérant la possibilité selon laquelle le major a eu des complices.

Dans contexte, l'UNITA pense qu'il ne s'agit pas d'un phénomène isolé et propose à cet effet, une profonde réforme des Organes auxiliaires du Président de la République.

D'un côté, Liberty Chiaka a demandé de l'éclairage sur la situation de la Banque d'épargne et de crédit (BPC), qui plonge les clients, il y a plus d'une semaine, dans une impossibilité d'effectuer des mouvements bancaires de leurs comptes.

Concernant cette Banque, l'UNITA est favorable à une commission d'enquête parlementaire à la BPC et demande la démission du gouverneur de la Banque Nationale d'Angola.