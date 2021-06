Ile Maurice: Echouement du FV Sea Master à St Brandon - Le VPM Husnoo préside une réunion spéciale du comité

communiqué de presse

Le Vice-premier ministre, ministre des Collectivités locales, de la Gestion des Catastrophes et des Risques, Dr Mohammad Anwar Husnoo, a présidé une réunion spéciale du comité national de crise, aujourd'hui, au Centre national de réduction et de gestion des risques de catastrophes, à Port Louis, par rapport à l'échouement du navire FV Sea Master sur l'île Albatross à St Brandon.

Des représentants du ministère de l'Environnement, de la Gestion des Déchets solides et du Changement climatique, du ministère des Collectivités locales, de la Gestion des Catastrophes et des Risques, de la Garde côte nationale, du Mauritius Fire and Rescue Service, de Raphael Fishing et du MMS, ainsi que du département de la pêche, étaient présents. Les discussions ont porté sur les prévisions météorologiques pour St Brandon, les détails et le statut du navire, ainsi que les mesures déjà prises et à prendre par les différents partenaires.

Selon un représentant du ministère de l'Environnement, de la Gestion des Déchets solides et du Changement climatique, le directeur de Hassen Taher Seafood Ltd a déjà été informé qu'il doit soumettre un plan d'urgence conformément à la section 30 (3) de la loi de 2002 sur la protection de l'environnement, au plus tard le 05 juin 2021 à midi. Pour sa part, le Director of Shipping a envoyé un avis d'enlèvement d'épave le 04 juin 2021 au propriétaire du FV Sea Master, conformément à la section 140 de la loi sur la marine marchande (2007).

Au cours de la réunion, un représentant du MMS a informé que l'état de la mer serait rude, ajoutant que la situation prévaudra pour les prochains jours. Toutefois, des opérations pourront être effectuées entre samedi après-midi et dimanche.

Le représentant du département de la pêche a déclaré que plusieurs actions seront prises par le propriétaire. Ce dernier prendra des dispositions pour qu'un autre navire, le Sea Grace, rejoigne St Brandon dimanche afin de procéder au pompage du pétrole du navire naufragé. Si ces opérations échouent, le propriétaire prendra des dispositions pour qu'Immersub effectue les opérations de pompage. En outre, le propriétaire a pris des dispositions avec la SMITH Salvage Company pour l'enlèvement de l'épave.

Le président de la réunion a également demandé à la Garde côte nationale de participer aux opérations de pompage en tant qu'observateur afin de s'assurer que toutes les procédures et formalités sont respectées. Il a également ordonné la tenue d'une réunion urgente avec le propriétaire du navire, Hassen Taher, qui sera dirigée par le département de la pêche, le département de la navigation, le ministère de l'environnement, et la garde côte nationale, afin de régler toutes les questions relatives à l'enlèvement immédiat des quelque 3,5 tonnes de gazole actuellement sur le navire. Un accord doit être conclu et la société Hassen Taher doit être tenue responsable de tout incident.