Sénégal: Redécoupage administratif de Dakar et érection de Keur Massar en département - Des zones d'ombre subsistent toujours

L'érection de Keur Massar, commune de Pikine, en 46ème département du Sénégal, avec son lot de redécoupage administratif dans certaines localités de la région de Dakar, suscite toujours des interrogations chez certains observateurs. Mystère et boule de gomme sur certaines questions, notamment celle portant sur le chef-lieu de département ou encore du type de Conseil dont bénéficierait Keur Massar.

Créé par décret N°2021- 687 du 28 mai 2021, Keur Massar devenu désormais le 46ème département du Sénégal, est constitué de trois arrondissements. Il s'agit de l'arrondissement de Malika doté des communes de Malika et Keur Massar-Nord, de celui de Yeumbeul constitué des communes de Yeumbeul Nord et Yeumbeul-Sud et de l'arrondissement de Jaxaay couvrant les communes de Jaxaay Parcelles et Keur Massar-Sud. Ainsi donc, il en ressort que l'ancienne commune de Keur Massar a été scindée en deux, à savoir Keur Massar-Nord et Keur Massar-Sud qui se retrouvent dans des arrondissements différents.

L'actuelle commune de Keur Massar-Nord est versée à l'arrondissement de Malika et Keur Massar Sud revient à Jaxaay. La question qui taraude en ce moment l'esprit des observateurs, est de savoir quel sera le cheflieu de département du 46ème département du Sénégal, si ledit département n'a pas vocation de devenir une ville ? Parce que, jusqu'à pré- sent, il n'a pas été fait cas de regroupement de communes pour créer une ville.

Dans le cas où les communes qui composent le tout nouveau département ne présentent pas une certaine homogénéité territoriale, il faudrait en général désigner le chef-lieu du département. La rencontre entre la presse et le gouvernement du jeudi 3 juin dernier, n'a pas permis d'élucider cette question. Par conséquent, impossible de dire quel genre de Conseil bénéficiera le 46ème département du Sénégal, 5ème de la région de Dakar. Y-a-t-il une certaine homogénéité territoriale des communes qui composent le département de Keur Massar au point de créer à l'avenir une ville ? Est-ce que le territoire de la future ville de Keur Massar, si bien évidemment il y a inter-communalisation, correspondra avec celui du département en question ? Doit-on avoir, et un Conseil départemental, et un Conseil de ville, comme c'est le cas à Rufisque, pour lequel les territoires du département et de la ville ne correspondent pas ? Dans les départements de Dakar, Pikine et Guédiawaye, il n'y a que des conseils de ville car les deux territoires coïncident.

A cela s'ajoutent les autres interrogations soulevées dans l'édition de Sud quotidien d'hier, vendredi 4 juin, qui ne font qu'alimenter les suspicions sur les véritables enjeux de ce nouveau découpage territorial, à quelques mois des élections locales. Il s'agit, entre autres du nombre de députés dont doit disposer la nouvelle commune, l'origine dudit quota, l'avenir du conseil départemental Rufisque, etc. Autant de choses qui montrent à quel point la départementalisation de Keur Massar est source de moult zones d'ombre.