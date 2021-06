Afrique: Sénégal-Zambie ce samedi à Lat Dior (19h) - Les lions ont 90 minutes pour convaincre

Les Chipolopolos de la Zambie seront au menu de l'équipe du Sénégal, ce samedi 5 juin, au Stade Lat Dior de Thiès, pour la première rencontre de préparation en direction des éliminatoires du Mondial 2022. Les Lions ont 90 minutes pour convaincre leurs supporters qui sont encore nombreux à rester sur leur faim après les décevantes prestations fournies contre l'Eswatini et le Congo.

Aliou Cissé annonce déjà le ton en conférence de presse : " Nous entrons dans les éliminatoires de la Coupe du monde. Et ça commence demain pour nous".

Le Sénégal accueille, ce samedi 5 juin, au Stade Lat Dior de Thiès (19 heures), la Zambie pour le premier de ses deux matches de préparation aux éliminatoires de la Coupe du monde de 2022 au Qatar. Après cinq jours de préparation, les Lions ont 90 minutes pour dérouler et convaincre après les deux dernières rencontres en éliminatoires de la CAN contre le Congo (0-0) et l'Eswatini (1-1). Des prestations qui laissent les nombreux supporters aujourd'hui sur leur faim. Ce au vu du statut de numéro un africain au classement FIFA que l'équipe du Sénégal continue d'afficher.

Le sélectionneur est d'ailleurs réceptif et attend plus d'efficacité devant : « Il y a moyen de marquer beaucoup plus de buts », confiait-il avant d'ajouter :" Nous avons beaucoup travaillé devant les buts parce que pour gagner un match, il faut marquer des buts ». En conférence de presse d'avant match, le coach des Lions a souligné que son équipe va mettre l'accent sur l'agressivité. " L'adversaire va jouer sur ses propres qualités. Ce qui nous préoccupe, c'est l'évolution de mon équipe. Ce qu'elle est capable de faire avec ses qualités, son caractère et sa personnalité. Nous entrons dans les éliminatoires et nous avons un match et ça commence demain (ce samedi) " , a t- il souligné.

Même s'il relève que les Chipolopolos zambiens seront amputés de leurs meilleurs buteurs, Aliou Cissé soutient qu'il fera face à " une équipe intéressante". "Lors des éliminatoires, ils étaient à 18 buts. Ils sont très prolifiques devant les buts. Ils sont agressifs sur les trente mètres adverses et ont un bloc très compact. Je connais l'entraîneur et sa philosophie. C'est une équipe disciplinée", a averti le sélectionneur national.

Après la Zambie, le Sénégal, affronte le Cap-Vert le 8 juin sur la même pelouse. Le sélectionneur disposera de tout son effectif. Habib Diallo (Strasbourg), Sada Thioub (Angers) et Youssouf Sabaly (Bordeaux) sont forfaits pour ce premier match.