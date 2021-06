Sénégal: Projet de résilience des communautés vulnérables - «Yellitaare-1», en chiffres et en réalisations

Le projet «Yellitaare» qui a accompagné les populations les plus vulnérables dans les départements de Matam, Ranérou, Kanel et Podor, depuis 2016, a été clôturé hier, vendredi 04 juin, dans les locaux du Building administratif Président Mamadou Dia. Une occasion pour les partenaires de dresser un bilan «satisfaisant» de «Yellitaare-1» et, en même temps procéder au lancement d'une deuxième phase du projet pour consolider le travail déjà accompli. Sous l'égide de l'UE, la phase 2 de «Yellitaare» sera déployée dans d'autres régions et sera financée par le royaume espagnol.

Le projet «Yellitaare», qui a démarré en 2016, pour une durée de 4 ans, a été clôturé hier, vendredi 4 juin 2021, au Building administratif Président Mamadou Dia. Selon les acteurs et partenaires, le projet a aidé plus de 230.000 bénéficiaires directs et indirects, plus de 250.000 enfants et plus de 50.000 femmes dans les départements de Podor, Matam, Ranérou et Kanel, à recevoir des soins, un suivi nutritionnel, un accès aux services de santé et à la protection sociale.

Financé par le Fonds fiduciaire de l'Union Européenne (UE) à hauteur de 06 milliards de francs Cfa, Yellitaare-1 a produit des résultats signifiants notamment la construction de 4 unités pastorales qui sont des pôles de développement économique, de 50 classes d'alphabétisation centrées sur la nutrition, 1500 petits ruminants mis à la disposition de 475 ménages vulnérables, 104 hectares agricoles aménagés et 04 unités de transformations de riz, entre autres.

Un bilan «satisfaisant» que salue l'ambassadrice de l'Union Européenne au Sénégal. «C'est un grand succès d'abord à travers les multiples réalisations dont 230.000 bénéficiaires qui ont pu avoir accès à la nutrition et la santé de base», se félicite Irène Mingasson. Elle a aussi rappelé l'utilité et l'importance de ce projet. «L'émergence ne peut se faire sans que des sujets aussi fondamentaux que l'insécurité alimentaire ne soient réglés et Yellitaare nous a montré que c'est possible».

Pour le secrétaire général adjoint du gouvernement, venu représenter Abdoulatif Coulibaly, le secrétaire général du gouvernement, le modèle «Yellitaare» peut certainement être passé à l'échelle nationale et devrait être étendu à d'autres régions. «Une analyse est en cours pour permettre non seulement de consolider ce qui a été fait mais d'élargir l'opération «Yellitaare» dans d'autres départements du Sénégal, afin de continuer à aider les populations à être résilientes et de prendre en charge convenablement le bien-être des enfants et des femmes en particulier», déclare Alioune Badara Diop.

En attendant, une deuxième phase du projet a été lancée, à l'occasion. Concernant Yellitaare-2, un financement de 1,9 milliard de Francs Cfa a été décaissé par l'Agence Espagnole de Coopération Internationale au Développement (AECID), jusqu'en 2023.

Selon l'ambassadrice du royaume de l'Espagne au Sénégal, Olga Cabarga Gomez, la coopération espagnole a décidé de continuer avec la phase 2 pour consolider le travail. La cérémonie s'est déroulée en présence d'Abdoulaye Ka, secrétaire exécutif du Conseil National de Développement de la Nutrition (CNDN), en plus des diplomates européennes Irène Mingasson et Olga Cabarga Gomez et de d'Alioune Badara Diop.