Sénégal: Saint-Louis - Ouverture de la première édition de la foire internationale agricole du nord - Le haut-commissaire de l'OMVS invite à préserver les ressources en eau du fleuve Sénégal

C'est le barrage de Diama qui a abrité hier, vendredi 4 Juin, la cérémonie de lancement officiel de la première édition de la Foire Internationale Agricole du Nord (FIAN) qui se tient sur le même site. Une foire à laquelle prennent part plusieurs acteurs du secteur agricole allant des entreprises aux bailleurs de fonds. Une occasion saisie par le Haut-Commissaire de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), Ahmed Diane Séméga, pour interpeller les populations sur la nécessité de préserver les ressources en eau du Fleuve Sénégal fortement agressées de tout bord.

Ayant pour marraine l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) qui fête cette année ses 50 ans d'existence, la première édition de la Foire Internationale Agricole du Nord (FIAN) a ouvert ses portes hier, vendredi 4 Juin, et ce, pour trois jours, au niveau du site du barrage de Diama.

C'est sur initiative de la structure Sahel Découverte du promoteur touristique Jean Jacques Bancal en collaboration avec la Société de Gestion du Barrage de Diama (SOGED) de l'OMVS. Une occasion pour les acteurs du secteur agricole d'exposer leurs produits, services et matériels dans les stands mis en place sur le site de la Foire, mais aussi d'échanger avec les autorités administratives et locales et les bailleurs de fonds sur les problématiques de l'heure, et les opportunités qu'offre le secteur agricole dans cette partie Nord du pays. Lequel secteur est en plein essor dans la vallée du Fleuve Sénégal, à en croire les différents acteurs venus en masse prendre part à cette première édition de la FIAN.

L'objectif visé par les organisateurs de cette Foire Internationale Agricole du Nord est de valoriser la production agricole et mettre à la disposition des acteurs du matériel et des produits agricoles (semences, engrais... ), et convaincre les bailleurs afin qu'ils investissent dans ce "secteur d'avenir".

S'adressant à la presse en compagnie des organisateurs et des autres partenaires de cette FIAN, le Haut-Commissaire de l'OMVS, Ahmed Diane Séméga, après s'être réjoui de l'organisation de ce rendez-vous du secteur agricole qu'est la FIAN, s'est appesanti sur la nécessité pour les populations de préserver les ressources en eau du Fleuve Sénégal. "L'eau du Fleuve Sénégal est en danger car elle est agressée de tout bord. Il est urgent aujourd'hui d'agir pour éviter le pire. Il faut obligatoirement changer de comportement pour mieux la préserver", a-t-il affirmé tout en insistant sur le caractère de vulnérabilité de la ressource en eau du Fleuve Sénégal. C'est ainsi qu'il y a prôné la pérennisation de cet événement, et l'utilisation de la ressource qu'est l'eau du Fleuve Sénégal pour assurer et promouvoir le développement économique du bassin.

Pour le Coordonnateur de la FIAN en l'occurrence Jean Jacques Bancal, "l'agriculture c'est l'avenir, et l'objectif est de construire l'avenir avec tout le monde". D'où d'ailleurs l'idée, selon lui, d'organiser ce grand rendezvous du secteur agricole. Cette première édition de la FIAN a vu également la présence du représentant du Ministre de l'Hydraulique du Sénégal, du Secrétaire général du ministère malien du pétrole et des mines, du maire de Diama, du représentant du Port autonome de Dakar et de l'APIX, les différents partenaires de cette FIAN 2021.