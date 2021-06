Sénégal: Me Augustin Senghor exclut toute sanction contre le Jaraaf - « Nous sommes en train d'étudier une plainte contre ceux qui étaient sur la main courante... »

Après les sanctions infligées au club sénégalais du Jaraaf de Dakar par la CAF suite aux incidents survenus lors du match Jaraaf'-Coton sport au stade Lat Dior de Thies, le club de la Médina peut se tenir tranquille quant à d'éventuelles sanctions de la Fédération sénégalaise de football.

« Il ne peut y avoir une double sanction. Nous étions dans une compétition africaine, nous sommes liés de manière ombilicale à la CAF mais aussi il y a le principe qui veut que les mêmes faits ne soient sanctionnés de manière multiple », a lâché le Président de la Fédération Sénégalaise de Football Me Augustin Senghor .

« L'idée de développer une double sanction, je pense que même la loi au niveau civil et au niveau pénal l'interdit. La CAF s'est saisie du dossier. Si elle ne l'avait pas fait, peut être que nous serions amenés à le faire », tient à préciser le premier vice-président de la CAF.

Me Senghor dit être retenu par le droit de réserve. «Je suis président de la fédération je suis également premier vice-président de la CAF. Je pense qu'aujourd'hui, il est difficile pour moi de violer le devoir de réserve. Je préfère ne pas me prononcer en public sur cette affaire. C'est une affaire douloureuse pour le football sénégalais, le Jaraaf, pour ses membres mais pour le football africain. Ce sont des images que nous ne voudrions plus voir. Je pense que la Caf a mené la procédure de la manière adéquate. Ils ont rendu une décision que certains jugent lourde. Pour d'autres cela aurait pu être beaucoup plus corsé pour le Jaraaf comme sanctions » a-til déclaré.

Le patron du football a estimé que c'est un signal et l'éventualité d'une plainte contre certaines personnes. « Aujourd'hui, si nous devions faire quelque chose et ça nous sommes en train de l'étudier avec le Jaraaf, ce serait de porter plainte contre les personnes qui n'avaient rien à faire sur la main courante et qui se sont retrouvées là-bas... », martèle Augustin Senghor , présent à Ziguinchor avec une forte délégation pour présenter les condoléances de la Fédération à Seydou Sané, membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, président du Casa sport suite au rappel à Dieu de son père.

Rappelons qu'un dirigeant du Jaraaf, en l'occurrence Youssou Dial, et deux joueurs du club ont été sanctionnés par la CAF à des peines allant de deux ans de privation de toutes activités sportives.