Sénégal: CAN hand ball 2021- Matar Ba à la remise du drapeau aux lionnes - « J'ai conscience que vous allez l'honorer »

Les Lionnes de handball vont représenter le Sénégal à la Coupe d'Afrique de Handball seniors Dames prévue à Yaoundé au Cameroun du 10 au 20 juin prochain. En prélude à cet évènement, le ministre des Sports Matar Bâ a procédé hier, vendredi 4 juin, à la remise du drapeau national à la délégation sénégalaise en partance ce même jour pour le Cameroun.

Remporter la médaille d'or, c'est l'objectif fixé aux Lionnes devant défendre les couleurs du Sénégal à la Coupe d'Afrique de Handball Seniors Dames prévue à Yaoundé au Cameroun du 10 au 20 juin prochain. A défaut du titre, l'autre ambition assignée aux joueuses est de faire partie des quatre (4) équipes qui prendront part aux championnats du monde de Handball à Valence (Espagne) en décembre 2021.

En prélude à cet évènement continental, l'équipe nationale féminine de handball a reçu hier, vendredi 4 juin, par l'intermédiaire de la capitaine Awa Ndiaye, le drapeau national du Sénégal des mains du ministre des Sports Matar Bâ avant de s'envoler aujourd'hui pour le Cameroun. Cette cérémonie a vu la présence du président de la Fédération Sénégalaise de Handball Seydou Diouf, de plusieurs membres de la fédération sans oublier la présence du 12 ème gaïndé. «C'est une équipe qui va représenter le Sénégal dans sa diversité autant au plan national, mais aussi en prenant en compte le rôle que la diaspora a toujours joué dans le développement de notre pays», déclare Seydou Diouf en référence aux joueuses qui sont formées localement et les expatriées.

Avant d'ajouter : «Il reste maintenant à elle de faire la preuve de la confiance que nous plaçons en elle». Le ministre des Sports a pour sa part réitéré tout son soutien aux filles et leur a promis de les rejoindre au Cameroun une fois en finale de la compétition. «Conformément à la tradition, j'ai l'honneur et le privilège de vous remettre ce matin (ndlr-hier) au nom du président de la République le drapeau en guise de viatique et d'encouragement dans le cadre de votre participation à la 24 ème édition de la coupe d'Afrique des Nations Dames Séniors», a magnifié Matar Bâ.

Et d'ajouter : «en vous remettant le drapeau national, j'ai conscience que vous allez l'honorer. Vous allez le hisser haut et le maintenir droit car il symbolise notre commun vouloir de vie commune. J'ai conscience aussi que vous allez bousculer la hiérarchie et tous les pronostics. Car durant les deux dernières éditions de 2016 et de 2018, vous avez réussi la prouesse d'être classées à la deuxième place. Vous constituez un groupe uni formé de locales et de binationales sans pression, conscientes des enjeux et décidées à se donner à toutes les chances et tous les moyens pour aller le plus loin possible dans la compétition».

Le Sénégal est logé dans le groupe A en compagnie de la Tunisie, la Guinée Conakry et Madagascar.