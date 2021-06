Madagascar: Celin Afon'ny lanitra La musique évangélique en version tropicale

Il a fait un duo mémorable avec Manaly, lui c'est Celin Afon'ny Lanitra. Chanteur évangélique de son état, le jeune homme verse dans la musique des tropiques mais en version évangélique. Avec plusieurs années de carrière, il entend mettre en avant le "mangorodo".

Un style qui lui est propre conjuguant "hira gasy", "mangaliba", "kilalaky", "salegy", "rodoringa" et "kidodo". Sans se cantonner sur un seul genre, la bande, composée de 16 musiciens et chanteurs issus des quatre coins du pays, fusionne plusieurs influences culturelles. D'après Celin Tahina, leader du groupe, l'idée est de pouvoir toucher un large public, portant ainsi un réveil spirituel à Madagascar. La célébration est le mot d'ordre mais Celin Afon'ny lanitra reste ouvert à toute collaboration.

Celin Tahina et son groupe ont déjà travaillé avec des grands noms du showbiz à l'instar de Jack Thierry, Tsiliva et Koike. La liste est non exhaustive. D'après lui, il est important de se mettre sur la même longueur d'onde que ceux à qui on entend prêcher pour un meilleur résultat. Si la musique lui est familière, il serait plus facile pour l'auditoire de capter le message véhiculé. Pour Celin Afon'ny lanitra, le message se focalise sur l'évangélisation et le partage de la bonne parole.